Tras su éxito en Si Nos Dejan, Alexis Ayala será Braulio en Vencer la Ausencia

¿De bueno o de villano?, al momento no se sabe, el hecho es que después del éxito que ha sido la telenovela "Si Nos Dejan", Alexis Ayala dará vida oficialmente a Braulio en "Vencer la Ausencia", la nueva telenovela de Rosy Ocampo que inicia grabaciones el próximo lunes 4 de abril.

Van por lo menos 19 actores que han sido oficialmente presentados por Rosy Ocampo a través de su cuenta de Instagram, y Alexis Ayala ya ha sido conformado en la lista, dando vida a Braulio que al momento se desconoce qué giro tendrá y si será un mediador entre los problemas que se susciten o si volverá a hacer de las suyas, haciendo la vida de cuadritos a otros personajes.

Su presentación oficial la hizo la líder del cuarto proyecto de la franquicia "Vencer" que será producido para la nueva cadena Televisa Univisión, la tarde del pasado martes, y sin más preámbulo escribió: "@alexisayala se une a #VencerLaAusencia como #Braulio #ProducciónRosyOcampo #UniversoVencer", a lo que el propio histrión reaccionó con un "Gracias".

Tras una trayectoria de __ años y 32 melodramas en su haber, "Vencer la Ausencia" será el número 33 en su lista de interpretaciones. Y luego de verlo actuar llevándose las palmas como uno de los mejores villanos -más reales-, Alexis Ayala será visto por partida doble este 2022 en la pantalla chica de Televisa.

Y es que, con la reciente retransmisión de "Abismo de Pasión" (2012) en la que el histrión interpreta al Dr. Edmundo Tovar y hace pareja precisamente con Nailea Norvind, volverá a llenar la pantalla chica, mientras se adentra en las grabaciones de "Vencer la Ausencia".

Alexis Ayala compartirá créditos con un elenco masculino conformado por Agustín Arana, Jesús Ochoa, David Ostroski, Andrés Vázquez, Arath Aquino, Lucca Valenttini, Daney Mendoza, José Remis, Federico Porras Jr., y Miguel Martínez, hasta el momento presentados oficialmente por Rosy Ocampo.

Todavía falta por descubrir los actores que darán vida a los protagonistas; pero ya se ha dicho antes que serán Biby Gaytán, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Alejandra Barros (quien ya ha confirmado su participación extra oficialmente) quienes enfrenten la ausencia de diferentes formas.

Lo que quiere decir que Alexis Ayala volvería a compartir créditos con Mayrín Villanueva como lo hicieron de forma protagónica en "Si Nos Dejan" (2021) de Carlos Bardasano, aunque se desconoce si estos rumores son ciertos y de ser así, si tendrán alguna relación dentro del melodrama.

Diana Palacios Periodista

