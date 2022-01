Tras su éxito, Si Nos Dejan ya tiene fecha de final en México

Varias situaciones problemáticas son las que se han desencadenando en la telenovela "Si Nos Dejan" pero ante ello, la historia ya tiene fecha de desenlace en México y es posible que a muchos seguidores les pese no volver a verla en la pantalla chica de Televisa.

Una de tantos problemas parece haber llegado a su final con la muerte de Samuel Fonseca (José María Galeano), quien era el hombre celoso con el que Fedora Montelongo (Gaby Spanic) hubiera decidido compartir su vida luego de tres matrimonios fallidos.

Y es que, los celos de Samuel, no trajeron más que problemas a la vida de ella y de Gonzalo Carraza (Carlos Said) -el hijo de Alicia Montiel [su mejor amiga] y Sergio Carranza-, personajes interpretados por Mayrín Villanueva y Alexis Ayala, así como a Lorena (Claudia Zapata) -la novia de Gonzalo-.

Pues tras amagar a Gonzalo con una pistola y tenerlo como rehén, en frente de la policía, la detective Karina Gómez (Lore Graniewicz) lo sorprendió por atrás, disparándole y quitándole la vida, lo que le costó la suspensión de su cargo, mientras es investigada por las autoridades, de acuerdo al malvado comandante del Ministerio Público Alberto Mujica (Mauricio Pimentel), quien es otro delincuente más pero con título y placa.

Por otro lado, Sergio Carranza podría ver su suerte, luego de que, aunque le ha ganado una de tantas batallas a Alicia Montiel -pero no la guerra-, quitándole la custodia de su hija Miranda (Isidora Vives) y sacándola de su casa, ahora será descubierto ante el mundo debido a que tiene un hijo fuera del matrimonio que ya le empieza a cobrar sus derechos y para ello, está dispuesto a todo para ser reconocido como un Carranza más y lo que pondría del otro lado a Alicia, quien le ha entregado más de 30 años de su vida.

No sin dejar de lado el tema de José Rafael 'El Cholo' Fuentes, un chico inocente al que busca la justicia porque se le inculpa de ser el asesino de Simón Guerra (Manuel Riguezza) -hermano de Martín Guerra (Marcus Ornellas)- cuando en realidad el único culpable es 'El Toro' Cruz (Francisco "Pakey" Vázquez).

Nuevas cosas están por venir en la historia producida por Carlos Bardasano para Televisa, pero en estos momentos, está en su punto más alto de tensión, pues todas las historias de los personajes están dando mucho de qué hablar y ponen a los televidentes al filo del asiento.

No obstante, toda historia que principia, tiene que terminar y "Si Nos Dejan", llegara su fin el próximo domingo 20 de febrero de acuerdo al sitio telenovelero @noveleandomex del periodista de espectáculos Chema Cortés, quien anunció recientemente que la historia se despedirá dentro de poco y será sustituida por el remake de "Los Ricos También Lloran" con Sebastián Rulli, Claudia Martín y Fabiola Guajardo.

Pero pese a ello, todavía falta mucho por ver en la telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala, así que no te pierdas las últimas semanas de "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!