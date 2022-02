Tras su éxito Fuego Ardiente, Carlos Moreno alista La Impostora

Tras su éxito de la telenovela "Fuego Ardiente" -realizada entre 2020 y 2021- que marcó el regreso de grandes actores a los melodramas y a la pantalla chica de Televisa, el productor Carlos Moreno Laguillo estaría de vuelta con la producción de una nueva historia, que estaría llevaría por título "La Impostora".

Pues así lo dio a conocer el propio productor, quien utilizó su cuenta de Instagram y a través de sus historias pudo revelar que una nueva historia se avecina que indica, será una versión libre de "Ha Llegado Una Intrusa" -historia original de la fallecida escritora Marissa Garrido- que este 2022 será "La Impostora".

La primera versión de esta historia de dos amigas, cuya identidad de una de ellas es ocupada por la otra, después de que la creyó muerta tras un aparatoso accidente, se realizó en 1974 y fue protagonizada por los primeros actores Jaqueline Andere y Joaquín Cordero (QEPD).

En 1991 se realizó una segunda versión titulada "Vida Robada" producida por Carlos Sotomayor; misma para la que el año pasado sonaban muy fuertes los nombres de Fátima Molina y José Ron para un remake, así como los de Adriana Louvier y del argentino Horacio Pancheri.

El productor de Televisa ha dejado ver a través de unas líneas de un libreto que esta nueva adaptación será gracias a 'la pluma' de las escritoras Martha Carrillo y Cristina García, quienes también trabajaron del lado del experto creativo en telenovelas en "Fuego Ardiente" (2021).

Sería la cuarta vez que a través del productor de cautivadoras historias como "Cuando me Enamoro" (2010-2011), "Amor Bravío" (2012) o "A que no me dejas" (2015-2016), esté recreándose "Ha Llegado Una Intrusa", pues en 2014, Argos Comunicación realizó el melodrama bajo el mismo nombre para Telemundo.

Misma producción mexicana que fue una adaptación del melodrama chileno "Cerro Alegre" con los mismos escritores Sebastián Arrau y Coca Gómez. Estuvo protagonizada por Lisette Morelos y Sebastián Zurita, con las participaciones antagónicas de Christian Bach y Begoña Narváez. Además cuenta con las actuaciones estelares de Manuel Landeta, Jonathan Islas, Mauricio Henao, Mimi Morales y Alpha Acosta.

Entre tanto, luego de su éxito en pantalla que fue recortado "Fuego Ardiente", protagonizado por Mariana Ochoa, Carlos Ferro, Claudia Ramírez y José María de Tavira, se veía venir un nuevo proyecto para Carlos Moreno Laguillo, como sería "Lágrimas de Amor" -remake de "Bendita Mentira"-, pero el proyecto fue cancelado por la televisora.

No obstante, parece que "La Impostora" es un proyecto que robará toda la atención del productor este 2022 y una de las actrices que ya empieza a hacer ruido para esta historia es la colombiana Sara Corrales, quien se caracteriza por sus personajes de villana y cuya últimas dos participaciones fueron en "Cita a Ciegas" (2019) de Pedro Ortiz de Pinedo, protagonizada por Sofía Garza, Gonzalo Peña y Victoria Ruffo y más recientemente en "Quererlo Todo" (2020-2021) -producción de Ignacio Sada Madero-, con los roles protagónicos de Michelle Renaud y Danilo Carrera.

Pero por lo pronto, se sabe que la edición literaria corre ya, a cargo de Fernando Garcilita el también actor 'cuenta cuentos' Mario Iván Sánchez. También se han revelado los nombres de Lalo, Valeria y Mariana como tres de los personajes de "La Impostora".

Tras su éxito Fuego Ardiente, Carlos Moreno alista La Impostora. Foto Historias Instagram Carlos Moreno Laguillo

