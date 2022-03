Tras su debut en Mi Fortuna es Amarte, el pequeño Benja estará en Vencer la Ausencia

Falta una semana para que inicien las grabaciones de la telenovela "Vencer la Ausencia", la cuarta en la lista de la franquicia "Vencer" y tras su debut en 2021 en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", el pequeño Benja (André Sebastián González), será parte del elenco del melodrama producido por Rosy Ocampo.

Aunque la productora no lo ha dado a conocer oficialmente, los díceres circulan muy fuerte en cuanto al nombre del actor infantil que le ha robado el corazón a todo México y Estados Unidos, tras interpretar al pequeño Benjamín Ramírez Nieto, hijo del actor David Zepeda en la ficción en "Mi Fortuna es Amarte".

Otra de las razones por las que el pequeño André Sebastián González cautivó a los fanáticos de la telenovela, fue debido a la responsabilidad del personaje que llevó sobre sus hombros, de un niño que vio morir a su madre en un asalto y tras el trauma generado, protagonizó las escenas más dramáticas cuando le pedía a Natalia Robles (Susana González) que no lo dejara, pues él la consideraba su mamá.

André Sebastián González es uno de los actores que se integran a la cuarta entrega de Rosy Ocampo que esta vez es oficialmente producida para Televisa Univisión. Y es el tercero en la lista de los actores que participaron en el melodrama de Nicandro Díaz González para la misma cadena televisiva.

El primero en anunciar la participación el actor infantil en la esperada producción de Ocampo, fue Chema Cortés a través de su cuenta @noveleandomex de Instagram, en una postal en la que aparece por separado de Fernanda Urdapilleta y Andrés Vázquez de "Mi Fortuna es Amarte".

Por otro lado, Rosy Ocampo ha presentado de manera oficial a un par de actrices que se han caracterizado por su basto trabajo en los melodramas mexicanos de Televisa interpretando personajes estelares o antagónicos, como es el caso de Silvia Mariscal y Nailea Norvind, quien de manera extra oficial ya había revelado su participación en un proyecto de la productora, sin mencionar nombres.

Y en medio de la pena por el reciente fallecimiento de la actriz Raquel Pankowsky, Rosy Ocampo presentó a Silvia Mariscal desde su cuenta de Instagram, en la que ha presentado al resto del elenco: "Silvia Mariscal es parte de #VencerLaAusencia e interpretará a #Claudia #UniversoVencer #ProducciónRosyOcampo".

Y ante la sorpresa de la participación oficial de la actriz, ya se leen la primeras impresiones del público: "Wow, bueno no recuerdo ver una telenovela de ella, creo que será increíble". Tras una treintena de melodramas, la primera actriz volverá al ruedo. Su última actuación fue en "Ringo" (2019) como Teresa Rojas Vda. de Ramírez.

Entre tanto, Nailea Norvind fue la segunda presentada de este lunes: "@nailea_norvind se une al elenco de #VencerLaAusencia interpretando a #Flavia #UniversoVencer #ProducciónRosyOcampo". Mientras que Nailea Norvind había estado en una pausa de su carrera como actriz por la pandemia generada por el coronavirus y su última actuación la hizo en el remake de "Cuna de Lobos" (2019) como Ámbar Reyes Antúnez de Larios y más tarde en la serie "Amarres" (2021) como Roberta para HBO Max.

Diana Palacios Periodista

