Tras su debut en Los Ricos También Lloran, Estefi Merelles revela qué sigue en su carrera

Tras su personaje como la dulce y tierna Roberta Millán interpretada por la actriz juvenil Estefi Merelles, quien fuera hija del malvado Víctor Millán (Arturo Barba) en la telenovela "Los Ricos También Lloran"; reveló qué sigue para su carrera artística.

La joven actriz de 17 años, contó a Las Estrellas que sigue para ella después de su participación en la última parte del exitoso melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa Univisión. Pues como Roberta Millán ha causado ternura entre el público televidente y muchos quieren verla de nuevo en la pantalla chica tras su debut en las telenovelas.

Y mientras Andrés Baida, quien interpretaba a Alberto 'Betito' Salvatierra, con quien Roberta Millán (Estefi Merelles) tuvo un par de encuentros inconclusos dentro del melodrama -propiciados y manipulados por la malvada Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo)-, se encuentra supuestamente en las grabaciones de "La Impostora" de Carlos Moreno Laguillo, la actriz también tiene un nuevo proyecto en puerta.

Y tras debutar en "Los Ricos También Lloran" (2022), Estefi Merelles tiene una nueva oportunidad de demostrar sus dotes histriónicos como lo dijo a Las Estrellas: "Ando grabando algo que no puedo contar mucho, sólo les puedo decir que estoy cumpliendo un sueño, estoy feliz y ya pronto les podré decir".

La también amiga de su colega Isidora Vives ("Si Nos Dejan", 2021), agregó: "Obviamente voy a seguir estudiando actuación y ojalá tenga más proyectos después de lo que ando grabando ahorita".

Estefanía Merelles Álvarez mejor conocida como Estefi Merelles incursionó en el mundo de las redes sociales en 2018 creando contenido en la plataforma TikTok, y haciéndose viral gracias a su habilidad de la sincronización de labios, con la que consiguió más de 2.3 millones de seguidores en la red.

Sus inicios fueron como modelos y actriz de comerciales de televisión. Y cuando cumplió 15 años -en 2019- se sumó al elenco de la obra de teatro "Anita, la Huerfanita" y actuó junto a Mía y Nina Rubín, hijas de la conductora de televisión Andrea Legarreta y el músico Erik Rubín.

A mediados del año 2020, se unió al team 'Lyfe MX', equipo en el que comenzó a generar contenido con otras celebridades del internet como Isadora Vives, Iker Walker, Daniel Khosravi y Mau Otero. En 2021, regresó a la carrera actoral y formó parte del elenco de cintas como "The Garden" y "Anónima" de Netflix.

