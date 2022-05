Tras sorprender en Tu Cara Me Suena, Yahir reconoce que imitar no es sencillo. Haberse adentrado en la piel de múltiples artistas parecería simplemente un divertido juego, pero para el cantante fue mucho más que eso. No sólo por el reto que significó intentar igualarlos en este show de imitaciones, sino por haber podido descubrir todo el trabajo detrás de cada uno para crear un estilo propio, lo que lo dejó completamente admirado.

"Ahora me doy cuenta de que para cualquier persona puede ser muy fácil juzgar, criticar, y que simplemente no le guste un artista, pero con esto pude ver todo el trabajo que hay detrás de cualquiera que se dedica al medio: hacer sus rolas, buscar las que los definen, buscar su voz, encontrar la honestidad en su proyecto y hasta el cómo caminan, cómo se mueven, ¡madre mía! De verdad fue encontrarme con muchas sorpresas", refirió el participante de La Academia de Tv Azteca.

Tras reconocer que imitar no es nada sencillo, Yahir aseguró que la final traerá cosa muy divertidas. "Esta gran final traerá cosas muy divertidas. La hicimos con mucho cariño y mucha nostalgia porque no queríamos que terminara. Hicimos una gran familia, con una producción superprofesional, así que la van a gozar mucho de principio a fin", destacó, en entrevista telefónica.

A lo largo de esta temporada del reality, que mañana concluirá, a las 21:00 horas por Las Estrellas, Yahir encantó a su público rapeando como Gerardo Mejía, seduciendo como Alejandro Fernández, rockeando como Fher (Maná), enamorando como El Buki y hasta dejando a todos sorprendidos con su caracterización como Laura León, una experiencia tan desafiante como gozosa, que asegura estar dispuesto a repetir.

"Todo fue muy divertido y revelador. Por ejemplo, siempre me ha gustado mucho El Buki, pero ahora, que tuve la oportunidad de hacerlo en el programa, me di cuenta de que él no le canta al público que está ahí sentado, sino que creo que le canta al cielo, a un poder superior o algo, y se me hizo increíble porque siento que eso hace que tenga una conexión distinta a la de todos los demás artistas.

"Con Laura me pasó algo bien loco, porque la había estudiado y la tenía muy bien trabajada, pero a la hora del programa me sofoqué muchísimo y creo que fue la presión de todo, no había comido nada, y entre la vestimenta y todo salí y la estaba gozando, pero de pronto me di cuenta de que me estaba sofocando, pero como acá es en vivo, había que seguir adelante y la saqué como pude, entonces cada uno fue muy divertido", compartió el sonorense, de 43 años.

A punto de finalizar el show, Yahir ya se enfoca en los preparativos para arrancar con el siguiente, revisitando sus inicios al sumarse al 2000s Pop Tour, donde compartirá el escenario con colegas como Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Bacilos y más, junto a quienes le emociona revivir aquella época.

"Me emociona mucho porque con casi todos los que están ahí he compartido, y verlos crecer y que ahorita muchos de ellos están increíbles, haciendo cosas maravillosas, es muy emocionante, y el poder compartir con ellos lo que fue este movimiento tan poderoso dentro de la música.

"Se fueron quedando atrás las 'coreos' de los 90 y esta fue una época un poco más rockera, con la música latina rica de Bacilos y unas baladas increíbles, porque también fue un momento para las baladas muy poderoso, entonces creo que va a ser un proyecto muy divertido", expresó, ilusionado.

