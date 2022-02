Tras ser llamada 'payasa', Angelique Boyer revela por qué se aleja de las telenovelas

Luego de participar en dos telenovelas al hilo como protagonista, es un hecho que el público extraña la presencia de Angelique Boyer en la pantalla chica; y tras haberla considerado como una estrella que 'se da su paquete' o llamarla 'payasa', éstas son las razones por las que la actriz de origen francés decidió alejarse por un tiempo de los melodramas.

Pues se sabe que Angelique Boyer habría rechazado un par de proyectos como "La Mujer del Diablo" que será la próxima producción de Carlos Bardasano luego de "Los Ricos También Lloran" (2022) y "Pecado de Amar", título tentativo del remake de "Amarte es mi Pecado" (2004) que en su momento fue protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo, ambas producidas para Televisa.

Remake que estaría siendo producido por Giselle González Salgado, con quien Angelique Boyer trabajó en "Imperio de Mentiras" (2020-2021) y con quien se dice, no quedó en buenos términos, de acuerdo a lo dicho anteriormente y a la periodista Martha Figueroa en su programa "Con Permiso" de Unicable.

Pero ante ésta y otras especulaciones, fue la propia Angelique Boyer, quien explicó las verdaderas razones a su público a través de un live (en vivo) hecho hace unos días a través de su cuenta de Instagram, y aclaró que esta decisión llegó debido a que durante la pandemia había trabajado en dos proyectos seguidos, por lo que ya era tiempo de tomarse un descanso.

“Normalmente lo que yo hago es entre un proyecto y otro dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera“, aseguró, mientras se tomaba un café con sus seguidores.

Por otro lado, la novia de Sebastián Rulli, explicó que no le gusta rechazar proyectos de trabajo, pero esta vez, considera que es preferible esperar un poco, pues aseguró que le gustaría que su próximo personaje al que dé vida, sea el que cumpla con todas sus expectativas y sorprenda a su público; incluso, dijo que le gustaría incursionar en las plataformas de streaming como Netflix.

"No se trata de decirle que no a todos los proyectos, simplemente creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacio que debemos ocupar en tiempos correctos. No estar en pantalla para mí es bueno y estoy ansiosa porque llegue un proyecto con una historia que me encante y que me rete como actriz, que ustedes vean una evolución", dijo.

También pidió sus más de 9 mil seguidores que en ese momento estaban conectados viéndola, que no hicieran caso a rumores sin fundamento, pues sólo generan información incierta.

"No crean esos encabezados que han puesto muchas palabras en mi boca. Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos", dijo la actriz; sin embargo, en estos momentos está más enfocada en otros proyectos personales y en seguir haciendo ejercicio para verse mejor en su próxima participación en pantalla.

