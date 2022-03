Tras seis años de ausencia, Tiaré Scanda regresa a las telenovelas con La Herencia

Como una ‘señora horrorosa’, así definió Tiaré Scanda al personaje que interpretará en “La herencia, un legado de amor”, producción que marca su regreso a las telenovelas tras seis años de ausencia, donde se dedicó a hacer cine y series de televisión.

La afamada actriz mexicana, recordada por sus actuaciones en “Muchachitas”, “Amarte es mi pecado” y “Por ella soy Eva”, entre otras, habló de su retorno a las telenovelas con “La herencia, un legado de amor”, donde interpretará a una mujer llamada Rosa, casada y con hijas, pero con muchos prejuicios hacia los demás.

En una visita que Tiaré Scanda realizó a “Hoy”, matutino de Televisa, dio mayores detalles de su personaje en el melodrama que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa y lo calificó como “una señora horrorosa” pues siempre se ha movido por la ambición y menospreciado a su marido, además de sorprender a todos con el look que tendrá en “La herencia, un legado de amor”, producción que marca su regreso a las telenovelas.

Lee también: Así será Selena, el personaje de Aleida Núñez en Corazón Guerrero

“Sin rastro de ti” fue el último melodrama en el que Tiaré Scanda participó con Televisa en 2016; posterior a ese año trabajó en la serie de Telemundo “El recluso”, en 2018, y en 2021 regresó a la televisora de San Ángel con apariciones en la serie “Esta historia me suena”.

En ese lapso de seis años, la actriz se dedicó a hacer cine y participó en películas como “Estar o no estar”, “Todos queremos a alguien”, “Vive por mí”, “La boda de la abuela”, “Ahí te encargo”, “El club de los idealistas” y “El testamento de la abuela”, pero ahora decidió aceptar un papel en “La herencia” y así ha sido su retorno a los melodramas.

Lee también: Viuda de Vicente Fernández hunde a Televisa, gana demanda y cancelan serie El último rey

“Estoy muy contenta, hace muchos años que no hacía telenovela, casi que ya no me acordaba de la dinámica, es mucho trabajo, es muy pesado, tenemos llamados muy madrugadores, pero se ha dado un ambierte muy bonito, la verdad nos llevamos muy bien, me tocó una familia cariñosa, estoy casada con Julián Gil, tenemos tres hijas que son unas chavitas preciosas y muy buenas niñas”, dijo Tiaré Scanda durante la charla.

Ella interpretará a Rosa, que, a diferencia de su familia, es una mujer muy ambiciosa: “Rosa es una señora horrorosa. Rosa es muy mala porque es una señora clasista, muy pretenciosa, sus valores tiene que ver con que ‘vales lo que tienes’, además, todo el tiempo está queriendo colocar a las hijas con los ricos del pueblo, las ve como adornos”, señaló.

“(Rosa) Desprecia mucho a su marido, sí es una señora que, pues los actores siempre debemos defender al personaje y pues yo tengo que defenderla y ver desde su punto de vista las cosas como las hace, pero es una señora muy fea y muy chistosa, tiene momentos muy exagerados”, comentó Tiaré Scanda.

La actriz resaltó que ha tenido una gran química con Julián Gil en la telenovela pues su personaje es muy reprimido y ella es la gritona: “Y ya hicimos la familia de los Millán, tenemos nuestro chat nada más de nosotros, estamos muy contentos”, dijo, presumiendo además la imagen de su personaje, que lucirá el cabello rubio.

Síguenos en