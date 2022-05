Tras saber que espera un hijo de Julieta, Sara advierte a Juan que le quitará todo en La Herencia

¡La trifulca se armó!... Y es que luego de las humillaciones que han sufrido Sara del Monte (Michelle Renaud) y su madre Déborah Portillo Peralta (Elizabeth Álvarez) en la hacienda Santa Catalina por algunos de los cinco hermanos del Monte, y colmaron el plato de Sara y ahora ¡se irá con todo y contra todos! en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor". Pues tras saber que espera un hijo de Julieta Millán (Paulina Matos), Sara advierte a Juan que le quitará todo.

Las cosas en la hacienda no han sido fáciles para Sara, pues desde que llegó sólo se ha encontrado con malas voluntades, como la que Simón (Emmanuel Palomares) le tiene a su hermana, a quien considera que no lo es y que no debe tener nada de lo que les corresponde a los del Monte, pues ya hasta la echó de la hacienda y le reprochó parte de su pasado que Sara no sabía.

Posteriormente -en el capítulo 30 de la producción de Juan Osorio y Roy Rojas para Televisa Univisión-, Pedro (Daniel Elbittar) y Sara tuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en una carretera rumbo a Morelia, Michoacán, México, luego de que un empresario le reclamara a Sara que por culpa de su ineptitud él ha perdido gran parte de su capital, pero ella le advierte que todavía faltan dos meses para que dicho plazo se termine.

Pedro y Sara fueron brutalmente golpeados y ella fue a parar al hospital, donde se recuperó luego de unas semanas. Tras salir e irse de nuevo a Santa Catalina, sufre otra decepción más. Pues ella está muy contenta haciendo planes con Juan del Monte (Matías Novoa), pero su felicidad se opaca con la gran sombra que vendrá después de la confesión de Juan después de que ella le comenta muy emocionada que jamás se imaginó que entraría de blanco a la iglesia para casarse.

Una confesión que la lleva a un nuevo descalabro en el amor

Pero inesperadamente Juan le dice que no se va a casar con ella y que quiere que se vaya de Santa Catalina, lo que por supuesto sorprende a Sara y cree que Juan está bromeando, pues justo le acababa de decir que tuvo mucho miedo de perderla cuando ella estaba en el hospital.

Y es que, durante el tiempo que Sara estuvo hospitalizada, Julieta Millán -quien odia a Sara y es su principal rival de amores-, le reveló a Juan que ellos no podían terminar su relación de hace años, sólo por la razón de que ella está esperando un hijo de él.

¿Será verdad o sólo una e las artimañas de Julieta para retener a Juan a su lado? Lo cierto es que Juan no pudo quedarse callado y la felicidad de Sara le incomodaba tanto, que terminó diciéndole que él y ella no podían ser felices, pues Julieta estaba esperando un hijo de él.

Julieta se muda a Santa Catalina y provoca a Sara

Tras la confesión, Sara cambió totalmente su postura y ahora, le advirtió a Juan que '¡se agarre!', porque no descansará hasta impugnar el testamento y ¡dejarlo sin nada!, incluyendo a sus hermanos, pues ella es la única hija legítima de Severiano de Monte. Y no sólo eso, sino que además, luchará por la presidencia de la empresa aguacatera que por años ha sostenido a los del Monte y muchos empleados más.

Por otro lado y con la mano en la cintura, Julieta le confiesa a sus padres Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) y Próspero Millán (Julián Gil) que está embarazada de Juan, por lo que es apoyada por su madre para que se vaya a vivir a la hacienda Santa Catalina, que es donde tiene que estar.

Pero el inevitable encuentro entre Sara y Julieta se da en medio de las discusiones por todo lo que implica ser un del Monte, tener un lugar en la hacienda Santa Catalina, y tener un lugar en la empresa que fundó Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel) el padre de los seis hermanos.

Sara se enfrenta a todos y les dice que ya no aguantará más insultos ni humillaciones, y que de ahora en adelante verán a la mujer que siempre quisieron ver, va a ser la arribista, la ambiciosa, la intrusa, pero de Santa Catalina no se va a ir y les advierte que ella llegó ahí en son de paz pero si quieren guerra eso tendrán.

"Escuchen bien lo que voy a decir, voy a impugnar el testamento y me voy a quedar con toda la herencia", les advirtió Sara; después Juan le pidió que aceptara su propuesta y se fuera su departamento de la Ciudad de México, tras firmar un acuerdo entre todos, pero Sara se negó a aceptarla. Le pidió a Dante (Sergio Basáñez) -el abogado de la familia-, los documentos de la propuesta. Y desde arriba, le dice a Juan que mire lo que hace con su propuesta y la rompe en frente de todos.

A Julieta, le advierte que no se meta en su camino o no responde ni aunque esté embarazada, así que sobre aviso no hay engaño.

