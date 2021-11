Tras rumores de infidelidad, Michelle Renaud y Matías Novoa podrían protagonizar La herencia

Luego que hace unos días se desataran rumores sobre un supuesto romance entre Michelle Renaud y Matías Novoa, que habría sido la causa por la que la actriz terminó su relación con Danilo Carrera, el nombre de ambos histriones está sonando para protagonizar la telenovela “La herencia”, nueva producción de Juan Osorio.

Tras los rumores de infidelidad sobre Michelle Renaud, y que obligaron a Matías Novoa a desmentirlos, ahora ambos podrían ser pareja en la ficción en caso que se confirmen como los protagonistas de “La herencia”, la cual ya cuenta entre su elenco con Elizabeth Álvarez, quien será la villana.

Pese a que no se sabe mucho sobre nueva producción de Juan Osorio para Televisa, sí han sonado varios nombres de actrices que serían las protagonistas, entre ellas, Zuria Vega, quien le habría dicho que no al creativo y ello abre la puerta para Michelle Renaud, quien viene de llevar el rol principal en “Quererlo todo”.

Sin embargo, el que los nombres de Michelle Renaud y Matías Novoa suenen para ser la pareja protagónica en “La herencia” viene cargado de cierta polémica por lo ocurrido recientemente, cuando en redes sociales se comenzó a decir que eran novios, algo que significaría una infidelidad por parte de la actriz, quien tenía una relación con Danilo Carrera.

Ante esta situación, el actor de “El Señor de los Cielos” fue cuestionado y, por un lado, negó que él y la actriz mexicana tuvieran algo que ver, y por el otro, confirmó que ambos están trabajando juntos en un nuevo proyecto, por lo que de ahí pudieron haber surgido los rumores de un supuesto romance entre ellos.

Matías Novoa comentó que en las últimas semanas convivió con Michelle Renaud pues ambos forman parte del reparto de una nueva producción y que estuvieron trabajando hasta hace muy poco, por lo que tuvieron un acercamiento pero todo fue en el ámbito profesional.

“No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y yo creo que la gente de ahí empezó hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje y ya, pero no pasa nada”, comentó el actor chileno, quien agregó que por el momento no se encuentra buscando una nueva relación tras terminar con su anterior pareja.

Además de la película en la que trabajaron juntos, Michelle Renaud y Matías Novoa podrían ser la pareja protagónica para “La herencia”, la cual es un remake de “La criada bien criada“, que en 1972 protagonizó María Victoria y que en un principio se habló que podría llamarse “Un golpe de suerte”.

Ante la posibilidad de que ambos histriones hagan pareja en la telenovela, los fans lo tomaron muy bien en redes sociales y están a la expectativa de que se confirme: “A mi si me gusta esta pareja protagónica, además es bueno tener caras nuevas“, “Me encanta, sobre todo mi hermosa Mich”, “Aunque ninguno me gusta, lo positivo es que no es uno de los mismos los tres de siempre“, “No han confirmado nada, sólo se sabe que estaban en lecturas”.

