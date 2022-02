Tras rumores, Livia Brito confirma proyecto con Giselle González para Televisa

Tras el rotundo éxito que fue "La Desalmada" y con la esperanza de una segunda temporada, la actriz Livia Brito reveló detalles sobre la misma, al mismo tiempo que confirmó su participación en una nueva producción de Televisa con la productora Giselle González, luego de algunos rumores.

La tarde del pasado jueves, la cubana "se puso de pechito" y contestó algunas dudas de sus fanáticos a través de una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, y aterrizó lo que tanto se venía diciendo sobre su nuevo proyecto en telenovelas.

"Voy contestar preguntitas hoy bebés de luz!!!... Qué quieres saber?", escribió Livia Brito luego de su entrenamiento diario para mantenerse en forma y regresar a la pantalla chica.

Por lo que los fans no perdieron la oportunidad de preguntarle "Proyectos en puerta? Amamos verte y disfrutar de tu gran talento y la cubana de 35 años respondió: "SIIIII, YA VIENE EL OTRO PROYECTO, EMPIEZO A GRABAR EN MARZO BEBÉS, LA PRODUCTORA ES GISELLE GONZÁLEZ".

Y sin dar mucho detalle, todo parece indicar que será como protagonista del proyecto que se vislumbra como "Pecado de Amar", que es el remake de la exitosa telenovela "Amarte es mi Pecado" (2004) protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo.

Anteriormente, fue el periodista de espectáculos Chema Cortés que, a través de su sitio en Instagram @novelendomex, había dado un primer adelanto de que Livia Brito haría el personaje de Leonora Madrigal que interpretó la retirada actriz Yadhira Carrillo en 2004.

Pero la tarde del pasado jueves, la cubana que hizo pareja con José Ron en 2021 en "La Desalmada" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa- que confirmó de primera mano que ya tiene un nuevo proyecto en puerta y es precisamente bajo la producción de Giselle González Salgado.

Otro de los datos confirmados por Chema Cortés, es que será el próximo lunes 7 de marzo, que arranquen las grabaciones de una de las tantas producciones en puerta y que así como "La Desalmada", empiece a verse en la pantalla chica de Televisa durante el verano 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!