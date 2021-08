Tras rotundo éxito de La Desalmada, Ana Martín se despide de grabaciones

Luego de sumarse al elenco de la telenovela "La Desalmada" y tras unos meses de grabación, tal parece ser que el trabajo de producción y actores en locaciones y foros de televisión, ya se encuentra en la recta final y una de las primeras actrices en despedirse de su participación en el melodrama es Ana Martín.

¡Sí!, el dulce y tierno personaje que hace algunos meses presentaba Ana Martín como 'Panchita', el Ama de Llaves de la hacienda 'El Primor', locación donde se ha venido grabando "La Desalmada" es una de las primeras en dejar los sets de grabación de la historia producida por José Alberto Castro para Televisa.

El momento de la despedida de la primera actriz, fue captado y compartido a través de las Instagram Strories por el actor José Ron, quien protagoniza la historia de amor entre Fernanda Linares y el propio Rafael Toscano.

Mismo que dedicó unas palabras de despedida y con quien no desaprovechó el momento de compartir algunas postales junto a la experimentada actriz: "Qué alegría compartir un proyecto más juntos querida @anamartin. Ojalá nos volvamos a encontrar en el camino", fueron las palabras que José Ron dedicó a la primera actriz", se lee en una leyenda de sus historias.

Por supuesto, Ana Martín no pudo resistir las lágrimas de cariño que le mostró toda la producción en Malinalco, Estado de México, lugar donde se graba la producción a cargo del hermano de Verónica Castro. No sin antes, hacerse las últimas pruebas de Covid-19 junto a la actriz Marlene Favela, quien forma parte de la telenovela.

"Aquí con @marlenefavela haciéndonos pruebas para el Covid, nos picaron el dedito no duele mucho pero bueno aquí estamos muy muy profesionales haciéndonos pruebas. Siempre con todas las medidas de seguridad. Los amo profundamente", se lee en dicho post.

Incluso, la actriz de 75 años, compartió una postal junto a Favela, en la que ambas lucen su belleza y cuya descripción se lee: "#Repost @marlenefavela with @make_repost. Te amo profundamente mi reina hermosa #MarleneFavela. Conocerte es un regalo maravilloso de la vida @anamartin gracias por tantos momentos que atesoraré en mi corazón, gracias por todo lo que me has hecho reír y lo que nos falta mi amada amiga!!!! A veeeeer".

Dicho momento tan emotivo para Ana Martín y sus fanáticos, ha sido compartido por varios fans y sitios de redes sociales, entre estos, el de @noveleandomex de Instagram administrado por el periodista Chema Cortés.

