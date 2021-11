Luego de impresionar a los espectadores con su tremenda actuación como Romina Muñoz-Cano en la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo presumió en sus redes sociales el rating que ha ganado esta historia, la cual se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal de Las Estrellas.

La hija de Lolita Cortés se ha destacado este melodrama, producido por Lucero Suárez para Televisa, pues su personaje de Romina, una joven con un problema de aprendizaje, ha logrado tocar al público, que se ha rendido ante su talento, sobre todo en los capítulos más recientes donde roba cámara y ellos se ha reflejado en el rating.

Su gran capacidad para la actuación y para meterse en la piel de una joven de 17 años con una discapacidad intelectual le ha valido el reconocimiento de todos y Dariana Romo lo celebró presumiendo en sus redes sociales el rating de “S.O.S. Me estoy enamorando” tras romperla como Romina.

En sus historias de Instagram, la actriz de televisión y teatro compartió una imagen donde se dan a conocer los números de teleaudiencia alcanzados en el último día con la telenovela y destaca que no hay competencia con “Al extremo”, programa de TV Azteca que se transmite en el mismo horario.

De acuerdo con la imagen que compartió Dariana Romo, “S.O.S. Me estoy enamorando” llegó a 3.1 de personas en su capítulo del martes, por lo que superó en 239 por ciento a “Al extremo”, que únicamente reunió 926,000 televidentes en el mismo día.

Y es que la historia de la telenovela ha cautivado al público y mucho se lo debe a la actuación de Dariana Romo, quien ha sacado todo el talento que tiene para interpretar un personaje que le ha significado todo un reto, pues para empezar, en la vida real ella es mayor en cinco años a Romina, quien en la ficción tiene un problema de aprendizaje.

Recientemente, la joven actriz impresionó a los televidentes cuando en una escena le lanza una piedra a otro personaje, provocándole una lesión seria en la cabeza; la actuación de Dariana Romo conmovió al público, que se deshizo en halagos para ella en su cuenta oficial de Instagram, dónde ha mantenido mucha interacción.

En una de sus publicaciones, la hija de Lolita Cortés preguntó a sus admiradores qué creen que es lo que pasaría con su personaje de Romina luego de haber lastimado a otra persona y tras romper el arresto domiciliario al que había sido sometida, pues ello podría agravar su situación jurídica.

“No sé, pero eres una gran actriz“, “Espero que sea solamente una pesadilla, querida Romina. Una muchacha tan buena como tú no se merece la pena estar presente”, “Yo pienso que Romina no hizo bien el tirarle la piedra, pero esa chica se lo merecía por grosera”, “Espero que no le pase nada malo”, “¡Bravo! Romi, me encantó verte y conocerte, espero poder verte pronto en otra novela”, fueron algunos de los comentarios que recibió Dariana Romo por parte de sus seguidores en Instagram.

Dariana Romo presumió el rating de "S.O.S. Me estoy enamorando" con esta imagen. Foto Instagram Dariana Romo

