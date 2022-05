Tras revelar a Selena como cómplice, Aleida Núñez posa con galán de Corazón guerrero

Luego que el avance de “Corazón guerrero” revelara la doble cara de Selena, personaje interpretado por Aleida Núñez, se ha dado a conocer que realmente no es una villana por convicción, sino más bien se trata de una cómplice de Federico casi por obligación, pues tiene un pasado que la ata a él y a sus caprichos.

En el melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa, Selena está haciendo su luchita para conquistar a Samuel (Christian de la Campa), el menor de los hermanos Guerrero, pero en las historias que Aleida Núñez ha compartido en Instagram, se lució posando con otro galán de “Corazón guerrero” y confirmó que hacen una muy buena pareja.

Aunque Selena había mostrado una cara muy genuina de chica buena, su reciente interacción con Federico (Joshua Gutiérrez) ha dejado claro que hay cosas en su pasado que le gustaría que no se supieran, por lo que en contra de su voluntad está cumpliendo órdenes del joven villano para perjudicar a Samuel.

El pasado que la ata a Federico

En el capítulo 91 de esta ficción que se transmite a las 16:30 horas por el canal de Las Estrellas, Federico, siguiendo órdenes de Augusto Ruiz-Montalvo (Diego Olivera), recoge documentos importantes y cosas que podrían incriminar al villano ante el cateo que está por sufrir en su mansión por parte de las autoridades.

Augusto le pide a su sobrino que guarden las cosas comprometedoras en un lugar donde no pueda ser relacionado con él y encuentra uno perfecto en el estudio de baile de Selena, que hasta el momento se había mostrado como una amiga de Samuel, sin malas intenciones.

Al llegar al lugar, Federico entra con un maletín y le dice que necesita que lo guarde por un tiempo, a lo que ella pregunta que de qué se trata, pero él reacciona mal y le dice que no haga preguntas, para posteriormente recordarle su pasado en la miseria.

Aunque no da mayores detalles, Federico menciona un tugurio, por lo que Selena entra en pánico y le dice que no dirá nada y seguirá sus órdenes, aunque considera que ni Samuel ni los hermanos Guerrero ocultan algo, pero no logra hacer cambiar el villano de opinión, quien decide que debe permanecer como infiltrada.

Roba miradas con galán

En sus redes sociales, Aleida Núñez ha estado muy al pendiente de la evolución de su personaje en “Corazón guerrero” y ha compartido los llamados que ha tenido para las grabaciones y en el más reciente de ellos se presumió al lado de uno de los galanes que más han robado suspiros en esta ficción.

En un video que la actriz subió a sus historias de Instagram se le observa al lado de Rodrigo Guirao, quien en la telenovela interpreta a Damián Sánchez Guerrero, el galán de Domenica, aunque deja ver que también haría una buena pareja con Selena.

Aleida Núñez se presumió al lado de Rodrigo Guirao en las grabaciones de "Corazón guerrero". Foto Instagram Aleida Núñez

