Tras renunciar a Alicia, Martín es enviado a prisión por Sergio en Si Nos Dejan

Luego de estar convencido de que Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) es la mujer de su vida y de que nada ni nadie podrá hacerlo cambiar de opinión, Martín Guerra (Marcus Ornellas) se ve envuelto por la razón acompañada de una charla que tuvo con Doña Eva (Susana Dosamantes) -madre de Alicia-, quien fue a suplicarle que se hiciera a un lado y renunciara al amor de su su hija y un error frente a Sergio lo mandó a prisión.

¿El motivo? Que Sergio Carranza (Alexis Ayala) está buscando quitarle la custodia de Miranda (Isidora Vives) -la hija menor de Sergio y Alicia-, a Alicia y no sólo eso, sino que además, le está peleando también la casa que juntos han construido por no menos de 30 años, tiempo que duró su noviazgo y matrimonio.

Y todo se debe a que Alicia ha decidido ser feliz y se ha dado una segunda oportunidad en el amor con Martín Guerra, un periodista que estuvo trabajando en la misma televisora que Sergio y que tras hacer pública su relación con su ex esposa, éste ha arremetido contra él y se le fue con todo, pues el sentimiento que tiene contra Martín no es menos que coraje.

La súplica de Doña Eva hacia Martín, fue para hacerlo entrar en razón, pues si Alicia seguía su relación con él, Sergio no iba a quitar el dedo del renglón en cuanto a pelear la custodia de Miranda y sacarla de la casa, no sin dejar de lado que hasta ella corre peligro de quedarse sin un techo dónde dormir; por lo que Martín tuvo que renunciar al amor de Alicia y fue a hacérselo saber a ella y a sus hijos.

Pero el daño que Sergio le ha hecho a Martín y a la propia Alicia, no es perdonable y si Martín habría de cometer un error para empeorar la situación, era el de aparecerse en el departamento de Julieta Lugo (Scarlet Gruber), amante de Sergio Carranza, para reclamarle la bajeza que ha cometido de sacar a Alicia de la que también es su casa. Incluso, le advierte que si no deja en paz a Alicia, le dirá que él tiene un hijo fuera del matrimonio, que es Lucas Carranza Bejarano (Solkin Ruz).

Pero Sergio reacciona de tal manera que llegan a los golpes entre tanto reclamo; no obstante, y con el personal de mudanza en el departamento como testigo de lo ocurrido, Julieta dispara al aire un par de balas para poner a todos en paz. Su sagacidad para actuar es tanta, que inmediatamente llama a la policía para denunciar que un tipo se ha metido a su casa.

Mientras la policía llega, Martín trata de irse del departamento de Julieta pero cuál fue su sorpresa que Sergio toma la pistola y amenaza a Martín de que de ahí no sale si no es esposado y llevado directo a la cárcel. En realidad no hay delito qué perseguir, pues Martín no se robó nada del departamento ni dañó nada, sólo fue a buscar a Sergio para reclamarle su bajeza.

Ya instalada en la casa de su amiga Fedora Montelongo (Gaby Spanic), Julieta le llama a Martín para decirle que de nada valió el sacrificio que hizo de renunciar a ella, pues de todas formas ella está fuera de la mansión Carranza y terminó quitándole la custodia de Miranda.

Lo que Alicia no sabe ni se imagina es que ahora Martín está en los separos y que su celular y otras pertenencias le han sido confiscados; por lo tanto, él tampoco sabe que Alicia lo está buscando y que se ha dado cuenta de que ya no quiere nada con ella, pues no ha contestado los últimos mensajes y llamadas que le ha hecho.

Y por si fuera poco, Julieta va tomar posesión de la mansión Carranza y a imponer sus reglas, pues ahora tratará de ser la nueva señora Carranza; lo que no les está gustando a Yuri (Isabel Burr) y Miranda -las hijas de Sergio-.

