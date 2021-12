Tras reñida competencia, Marjorie de Sousa se corona con la mejor villana de las novelas 2021

Varios proyectos melodramáticos fueron los que ocuparon un importante lugar este 2021 en la pantalla chica de Televisa y tras reñida competencia con las actrices que destacan en el arte de hacer sus villanías en ficción, Marjorie de Sousa se corona como la mejor villana de las telenovelas 2021.

Pues sin comparar trabajos escénicos -es decir, sin menospreciar el trabajo de ninguna otra actriz-, el púbico ha colocado a Marjorie de Sousa como la mejor villana de las telenovelas este 2021, sin contar que si el fandom telenovelero recuerda con cariño a la despiadada villana Julia Torreblanca de "La Desalmada", no olvidan su anterior villana del 2012 en "Amores Verdaderos" de nombre Kendra Ferreti, que sin duda, ha quedado para la historia.

Y no sería el único triunfo que la venezolana de 41 años estaría celebrando este último día del año, pues además de ser la reina indiscutible entre las villanas de telenovela, el proyecto en el que trabajó para dar vida a Julia Torreblanca, se ha posicionado también como el mejor y más visto en la televisión abierta en México como lo es "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

"GRACIAS!!! un año 2021 de muchas cosas que agradecer, de estar orgullosa por nuestro trabajo en equipo desalmados, también de crecer, de estar en el aquí y ahora. Los amo profundamente y doy gracias por el amor a mi amada #Juliatorreblanca y a nuestra telenovela #ladesalmada @alepalomera1 @mediaconceptspr @elgueromex @desalmadatv #mds #marjoriedesousa #ladesalmada #losdesalmados #Repost @canalestrellas with @make_repost", describe el vídeo de la publicación del pasado jueves 30 de diciembre.

Así mismo, la actriz reposteó el vídeo y el comentario de la página oficial de Las Estrellas en Instagram, el cual se lee: "Fue un año de muchas emociones, sentimientos encontrados y de grandes historias en la pantalla. Con tus votos y después de una reñida competencia, los elegiste como tus favoritos de 2021, ¡gracias por participar y que vengan muchas historias más en 2022!", lo que que indica, que Marjorie de Sousa es indiscutiblemente la mejor villana de los melodramas de Televisa este 2021.

"BRAVO @marjodsousa mejor forma de cerrar el 2021", es el comentario de su fanpage número uno @sousaticos, mientras su manager Alejandra Rodríguez no dudó en expresar: "Felicidades, gracias por tanto!!!!". "Tú mereces", "Gracias a ti por ser tan hermosa!!, eres guapísima!", son otros de los comentarios de apoyo a la actriz.

"Te lo mereces eres una excelente actriz", "Esoooo, mejor forma de cerrar el año siendo la #1 like alwayss!!!!!! seguí brillando", "La más ídola lejos", "Hermosa", entre otros muchos, son los comentarios que dejan ver a Marjorie de Sousa como la mejor; pues el público es que el decide y manda.

Otros reconocimientos que se han entregado para finalizar este 2021, es el galán favorito que fue para Brandon Peniche, quien dejó TV Azteca para protagonizar "Contigo Sí, Por Siempre...", así como el que fue para Angelique Boyer como la protagonista favorita por su participación en "Vencer el Pasado".

