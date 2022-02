Tras regreso de Sergio Sendel, comparte créditos con su hija en Mi Fortuna es Amarte

Después de haber figurado en un total de 24 telenovelas y tras una pausa de dos años, el actor Sergio Sendel, conocido por sus personajes de villano, marcó sus regreso a los foros de grabación con la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" que actualmente antagoniza haciendo el triángulo amoroso junto a Susana González y David Zepeda. Pero no vendría solo a esta nueva aventura, pues su hija Valeria Santaella, lo ha hecho compartir créditos con ella en su personaje como 'la Kimberly'.

Kimberly es la mejor amiga de Olga Pascual -la otra villana de "Mi Fortuna es Amarte"- interpretada por Michelle González, quien complementa las villanías de la producción de Nicandro Díaz González para Televisa entre 2021 y 2022.

Y mientras Sergio Sendel, su padre, es un actor reconocido con más de dos décadas de experiencia en los escenarios con 25 telenovelas, 5 películas mexicanas actuadas y dobladas al Español, y un programa unitario como "Mujer, Casos de la Vida Real" entre 1994-1997 y varios premios, Valeria Santaella, ya se ha sumado a las filas de la actuación aunque no con tantos proyectos como su padre.

Telenovelas y series son las producciones televisivas en las que Valeria ha figurado como actriz; en 2021 participó junto al actor y youtuber Juanpa Zurita haciendo el personaje de Bárbara, la novia de Álex -hermano de Luis Miguel- en la segunda temporada de la bioserie del cantante.

Pero anteriormente, venía de participar en telenovelas como "Mañana es para Siempre" (2008-2009), "Una Familia con Suerte" (2011-2012) y Lo que la Vida me Robó (2013-2014), las tres producidas para Televisa. Recientemente también participó en la serie de Amazon Prime Video "Cómo Sobrevivir Soltero" (2019) junto a Sebastián Zurita.

Lo que se sabe es que la hija del actor Sergio Sendel tiene por nombre Elsa Valeria Santaella Rodríguez y tiene un hermano mellizo llamado Sergio Graco. La nueva cara de los melodramas de Televisa, se ha formado como actriz en la escuela Casa Azul de Argos Producciones. Nació en la Ciudad de México un 30 de mayo de 1998 y este 2022, llegará a sus 24 años.

Dicha información fue compartida por el sitio telenovelero de Instagram del periodista de espectáculos Chema Cortés @noveleandomex, que muestra algunas fotos de padre e hija dentro de la misma producción de Televisa.

Por lo pronto, podrás seguir disfrutando de la participación de ambos de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

