Tras regalito de Déborah a Rosa en su boda, ésta enloquece quitándose lo rubia en La Herencia

Luego del "gran regalo" que la malvada Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) le hizo a su querida enemiga Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) que terminó embarrando a Próspero Millán (Julián Gil), la respetable novia que iba a renovar votos con el padre de sus tres hijas, terminó enloqueciendo, quitándose lo rubia en la telenovela "La Herencia, un Legado de Amor".

Y es que la maldad de Déborah no tiene límites, pues primero llego a Santa Catalina, a meterles hasta por los ojos a su hija Sara (Michelle Renaud) a los hermanos del Monte, haciéndoles creer que ella también era hija de Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel), y que tenía todo el derecho de cobrar la parte de la herencia que le correspondía.

Después se hizo amiga de Rosa Gutiérrez, una dama de sociedad con una vida llena de mentiras que además mangoneaba al marido como quería y no sólo eso, pues también fabricó a la Julieta (Paulina Matos) -la mayor de sus hijas-, una vida vacía tras quererla casar con un hombre que no la ama ni la amará nunca, pues él está enamorado de otra mujer.

Una mala mujer

Y por si fuera poco, hizo que el correctísimo e incorruptible hombre de negocios, Próspero Millán 'el Rey del Sarape', que estaba ávido de cariño, se atreviera a engañar a su mujer después de tantos años y de las supuestas tres hijas que fueron producto de su amor con Rosa Millán.

Todo esto, al mismo tiempo que Déborah (Elizabeth Álvarez) se metió hasta las entrañas de la hacienda Santa Catalina (aprovechando que su hija empezaba a compaginar muy bien con Juan de Monte [Matías Novoa]) y sin que nadie se diera cuenta de sus intensiones, se metió a buscar pruebas de las infidelidades de Severiano del Monte hacia su esposa Catalina Arango del Monte (Anna Ciocchetti) para después andarles diciendo a sus hijos quién, además de los hermanos del Monte, eran hijos del hombre que por cierto, también jugó con ella.

De ahí su venganza, y para no sufrir ella sola, embarró a Rosa, quien la consideraba su amiga y le abrió las puertas de su casa y de su tienda textil (que terminó quitándoselas a la mala). Y es que, luego de resolver sus problemas maritales, Rosa y Próspero intentaban llegar mucho más allá renovando sus votos; aunque nunca se imaginó el regalito que le tendría reservado Déborah, después de sacar las uñas y enseñar el cobre.

Una mala jugada

Justo cuando el sacerdote estaba a punto de casarlos en "Los Adoloridos", entró Déborah Portillo con la clase que la caracteriza e interrumpió dicha boda en frente de todos los invitados entre los que figuraban las hijas de los Millán y sus parejas, los Cruz, y otros amigos más, y tirando su veneno, comenzó a leer sin más ni más, las cartas que Rosa le había escrito a Severiano del Monte, diciéndole que era el amor de su vida.

Las cartas llegaron a manos de Próspero y de su hija Julieta, quienes más tarde le reclamaron un par de cosas y hasta el divorcio le costó. No obstante, en plena reunión, vestida de blanco con su vestido de novia, Rosa Gutiérrez se echó a llorar en presencia de todos y se tiró al piso para juntar todas las cartas que Déborah desparramó como si fuera bolo de bautizo.

La vergüenza

Por supuesto, Próspero rompió en llanto y le dijo a su mujer que siempre había pensado en que era el amor de su vida, a lo que ella le dijo que así había sido el tiempo, pero tras leer unas líneas de la carta que llegó a sus manos, por su puesto que no le creyó y se fue del lugar sintiéndose muy poca cosa después de años de ser engañado.

Pero rosa terminó llorando desconsolada y tirándose al piso por la traición que le hizo Déborah Portillo en un silencio total, con la presencia de Lucas y Simón del Monte (Juan Pablo Gil y Emmanuel Palomares) -hijos de Severiano del Monte-.

La Separación

En su casa, cuando Próspero hacía maletas para irse a otro lado, Rosa lo sorprendió y le pidió que no se fuera. Así mismo le reveló que ella sí había escrito esas cartas -que eran muchas-, pero que nunca llegaron a manos de Severiano, aunque reconoce que sí le fue infiel con él así como él la engañó con Déborah, y tras sus reclamos de que no es lo mismo porque Déborah lo engatusó, ella preguntándole que a poco no cree que Severiano la engatusó a ella, cuestionando además que por qué las infidelidades son aceptadas por un hombre y por una mujer no.

Y buscando salvar su relación ella piensa que si lo pudo perdonar, él también podría hacer lo mismo haciendo su orgullo y los prejuicios de hombre a un lado. Pero éste le dice que de hombre ya no tiene nada, pues ella le quitó su hombría; hasta le reclamó por no haber tenido un hijo varón. Y ella le pide que recapacite, pues él aún la ama pero no puede perdonar todo lo que hizo de él en su vida.

La resaca del arrepentimiento

Y luego de todo el circo que se armó en relación a su renovació de votos con Próspero, Rosa se sienta frente al espejo y se quita la peluca rubia, que ha formado parte de su vida que ha estado llena de mentiras y lo peor está por venir, pues un reclamo de su hija Julieta podría cambiar todo el rumbo de la historia que está a días de llegar a su final.

