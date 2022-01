Desde hace algunos meses, el productor Salvador Mejía confirmó a Marlene Favela como una de las actrices contempladas para su nuevo melodrama "Corazón Guerrero"; no obstante, sorpresivamente, en su visita al programa "Hoy" -el pasado martes-, la actriz revocó su participación en el proyecto por razones personales. Sin embargo, todo apunta a que el productor ha puesto los ojos en Natalia Esperón, quien remplazará a Favela.

En entrevista exclusiva para el matutino, este miércoles, Natalia Esperón dijo de viva voz que va por el personaje de Guadalupe García, y todo parece indicar que será la madre de Alejandra García e hija de Ana Martín, el personaje que, por otros proyectos personales, habría dejado libre Marlene Favela.

No sin antes, que la ahora actriz Alejandra Espinoza, quien hará su debut como protagonista de "Corazón Guerrero" -producción de Salvador Mejía para Televisa-, haya compartido antes a través de su cuenta de Instagram, la primera postal que confirma lo dicho.

Y es que Ana Martín, Natalia Esperón y Alejandra Espinoza, conforman el cuadro de tres generaciones, que seguramente darán mucho de qué hablar con sus participaciones, pues la química se nota y además, "Corazón Guerrero" sería la segunda vez que trabajarían juntas Natalia y Ana Martín, luego de que les tocó compartir créditos en "Amores Verdaderos" (2012-2013), telenovela que sería la última antes de que Esperón hiciera una larga pausa en su carrera como actriz para dedicarse a sus hijos, fruto de su amor con su ex pareja José Bastón.

"Y cuando crees que no puedes ser mas bendecida… boom! llegan LAS GARCIA a tu vida. #corazonguerrero #livingadream @anamartin @nataliaesperonmx", escribió la también modelo tras su post del pasado lunes 10 de enero.

Por otro lado, en entrevista con el matutino de Televisa, quien fuera la protagonista de "Agujetas de Color de Rosa" (1994), dijo estar muy contenta de regresar a los melodramas después de casi una década de no figurar en ninguna producción televisiva.

"Volver a trabajar con 'Chava' me ilusiona muchísimo, trabajé con él en 'La Esposa Virgen', y cuando me volvió a llamar y me presentó a Guadalupe García, me emocionó muchísimo; ¡me encanta la historia!, es preciosa".

Entre tanto, la también modelo, destacó que el equipo de producción con el que le tocará trabajar a su regreso le ha traído muchos parabienes: "Y bueno, con las personas que voy a trabajar también, fue algo que me motivó muchísimo".

"Es algo muy bonito, la novela que hice 'Agujetas de Color de Rosa' fue una novela entrañable, muy positiva, una novela muy bonita, muy rosa, que fue en el foro 1, al que ahorita regreso. Cuando me encuentro gente que ya es grande, que ya tiene hijos que ya tienen trabajos, muchos que me dicen que me vieron muchos que fue motivación de trabajo; por ejemplo, conocí a una persona que trabajaba en la pista de hielo que es instructor [de 'Agujetas de Color de Rosa'], otro que es director de la pista de hielo y me dicen: 'Es que nosotros te veíamos de chiquitos y nos encantaba'...".

Por último, la Natalia Esperón dijo estar muy agradecida por su regreso a las telenovelas: "Sí, sí emociona mucho porque estamos de paso en esta vida y dejarle algo positivo a alguien, me va llenando muchísimo de muchísima emoción, estoy dichosa entre mi familia entre mi trabajo, entre rencontrarme con amigos, es bien bonito, y aparte ustedes [medios de comunicación], como me tratan, como me dicen, bueno, pues sí, me hacen sentir muy bien".

