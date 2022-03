Tras rechazo de Mariana, Luis Alberto da anillo de compromiso a Soraya en Los Ricos También Lloran

Luego de sus intentos de convencerla de su inocencia y de hacer el ridículo en medio del evento de fúbol de los niños de la parroquia del padre Guillermo (Henry Zakka), Luis Alberto (Sebastián Rulli) se recupera en casa de su padre y en su desesperación, quiere reinvidicarse con un claro gesto de amor, pero queda devastado por el rechazo de Mariana (Claudia Martín), y tras ello, entrega anillo de compromiso a Soraya (Fabiola Guajardo) en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Luis Alberto toca fondo luego de que literalmente lo sacaron arrastrando del campo de fútbol los guardias de seguridad de Don Alberto (Guillermo García Cantú). Él quiere recuperar a su hijo y rescatarlo de los vicios de juego y del alcohol, por lo que le pide al Dr. Murillo (Rodolfo Arias) que lo atienda en su casa.

Pero antes de cumplir con su tratamiento y después de haber sido visitado por las dos mujeres que ocupan su vida como son Mariana Villarreal y Soraya Montenegro, que además se disputan su amor, Luis Alberto es escapa nuevamente de la casa en su moto.

¿La Razón? Pues va a una joyería ¡a comprar un anillo de compromiso!... hasta ese momento, la incógnita era ¿para quién?... En un momento de desesperación y de hacer todo por recuperar el amor y la confianza de Mariana, Luis Alberto va a empresas Salvatierra en busca de Mariana pero se la topa en las escaleras y éste ¡le propone matrimonio!

Pero el dolor de Mariana por creer que perdió a su padre por culpa de Luis Alberto es tan grande, que ni un anillo de compromiso la conmueve o la convence del amor que él le ha dicho muchas veces. Por lo que su rechazo es contundente, al mismo tiempo que lo sigue amando con locura.

Y tras su desespero y dolor, Luis Alberto va a buscar a Soraya tras recordar lo que le ha dicho su madre Elena Suárez (Azela Robinson) sobre ella, además de entender que pese a todos sus errores, nunca lo dejará solo.

Y comete otro gran error de su vida a manera de venganza, pues en un acto de agradecimiento y despecho, le entrega el anillo de compromiso que era para Mariana y ésta, inmediato se toma foto y se la manda a su amigo el periodista para que haga la nota sobre su próximo matrimonio.

Tras ello, todos en empresas Salvatierra ven la noticia en la computadora y con su silencio, le gritan a Mariana que tiene que ver lo que está pasando. Ella abre el Internet y efectivamente, la primer noticia que le aparece es la del próximo enlace matrimonial de Luis Alberto y Soraya.

¿Qué pasará después de esta tragedia emocional de Mariana y Luis Alberto y del triunfo lleno de mentiras de Soraya? para descubrirlo, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

