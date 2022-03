Tras rechazar a Soraya, Luis Alberto pide matrimonio a Mariana en Los Ricos También Lloran

Tras rechazar a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) haciéndole ver que no la ama, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) le hace la propuesta de amor más romántica a Mariana Villarreal (Claudia Martín) ¡y le pide matrimonio! en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Luego del error que cometió entregándole el anillo de compromiso a Soraya después de que Mariana lo rechazara, Luis Alberto ha corregido nuevamente su camino y ahora atiende a la razón, a su verdadero amor que es Mariana Villarreal y le tiene preparada una gran sorpresa.

Mientras tanto, Diego Fernández (Mario Morán), se libera tras confesar que, orillado por Soraya, él grabó a Patricia Luna (Michelle Jurado) diciendo que Soraya era una bruja (la mayor de todas), por lo que para vengarse, ésta convenció a su tío Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) hizo que Luis Alberto accediera a enviarla a trabajar al archivo, un lugar lleno de polvo que le hace daño en su embarazo.

Pero ya no pudo más, y al ver que Mariana y Luis Alberto se han reconciliado de nuevo, fue a hablar con él para confesarle lo que había pasado y suplicarle que regresara a Patricia a su lugar de siempre; lo que fue concedido de nueva cuenta. Como premio, Diego recibió un beso de la chica que siempre lo ha querido y está enamorado de él: Guadalupe Morales (Mimi Morales).

Entre tanto, Britny y Santiago (Lore Graniewicz y Diego Klein) siguen haciendo de las suyas y se ven en el departamento de él para festejar con sus amigos Carlos y Emilio (Hugo Catalán y Carlos Gatica) que ellos se han reconciliado pero su hermano Jhony (Axel Alcántara) va tras ella y descubre que tiene un relación con Santiago, lo que seguramente le traerá muchos problemas con su familia tras haber dejado de Polito (Erik Díaz) -su novio-.

Las emociones están a flor de piel en "Los Ricos También Lloran" -producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión- y para vengarse de los Salvatierra, León Alfaro (Víctor González) contacta a Alfonso Romano (Irineo Álvarez), el antiguo Jefe de Recursos Humanos de Empresas Salvatierra, quien tras conocer a Mariana, se sobrepasó con ella y tras llegar a oídos de Don Alberto, inmediatamente lo despidió de la empresa luego de estar dando sus servicios por más de veinte años.

Pero este personaje revive en la historia cuando León le ofrece trabajar con él y le confiesa que él es dueño de "Río de Oro", la competencia más fuerte de los Salvatierra; pero aceptar, le costará muy caro; pues por principio de cuentas León y su cómplice Víctor Millán (Arturo Barba), lo hacen pasar por el hombre que le hizo falsas promesas a Pedro Villarreal (Arturo Carmona), cuando le compró la fábrica hace más de diez años.

Por lo que lo ponen en charola de plata para que Marina y Luis Alberto vayan a reclamarle, ganándose un fuerte golpe de Luis Alberto, y exigiéndole que confiese que él fue quien mató a Sandra Puente (María Fernanda García), lo que le toma por sorpresa porque él no estaba enterado del homicidio. Acto seguido, Víctor le da la bienvenida oficial a Río de Oro a Alfonso, lo que no le gusta nada.

Por su parte, tras llegar a la mansión Salvatierra, Mariana se preocupa porque busca a su perrito Pulgoso y no lo encuentra y no la recibió como siempre al llegar, pero toda la servidumbre está coludida con Luis Alberto -quien le tiene una hermosa sorpresa- y todos le dicen que no se preocupe-, pues debe andar jugando en el jardín.

Luis Alberto lleva a Mariana a Xochimilco (uno de los lugares turísticos de la Ciudad de México) y lo reserva sólo para ella y su familia aunque ella no lo sabe. En el lugar, lo primero que ve es una trajinera con su nombre y luego otra que dice "Mariana, te amo".

Mientras avanzan y Luis Alberto le reitera su amor, ella escucha 'la voz' de Pulgoso, pues descubre que el perrito anda en Xochimilco y mientras Luis Alberto se lo entrega, de repente ven a otra chalupa que se acerca con Mariachi en vivo y luego a otra en la que van Don Alberto, su esposa Daniela Montesinos (Alejandra Barros), El padre Guillermo (Henri Zakka) y su mejor amiga Britny, como testigos de su más grande amor por Mariana, mientras le pregunta: "Mariana Villarreal, ¿me harías el honor de ser mi compañera de vida?, ¿Quieres casarte conmigo?". Mariana se queda atónita... ¿le dirá que sí? ¿aceptará Mariana?

Para seguir viendo más de "Los Ricos También Lloran, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

