Son varios los maltratos y las amenazas que la malvada Olga (Michelle González), le ha hecho al pequeño Benjamín (André Sebastián González), quien luego de ver morir a su madre en un asalto, perdió el habla; pues el impacto de perderla fue muy grande -personaje que hacía Adriana Fonseca-. Sin embargo, en su desesperación por ver que Olga se ha instalado en su casa y ver que Natalia (Susana González) se va, Benja ¡vuelve a hablar! y la llama mamá en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte".

Luego de tantos altibajos y de ciertos malos entendidos, Natalia y Vicente 'Chente' (David Zepeda), han decidido ser felices y compartir una misma casa; no obstante, su felicidad se ha visto obstruida por las maldades de Olga Pascual, quien debido a la obsesión que tiene por éste, se ha inventado un cuento que ha cobrado su salud gravemente.

Por tanto, Olga le pide a Vicente que la aloje en su casa, pues quiere estar cerca de él para hacer más llevadera su recuperación, pues le ha hecho saber que él es su mejor medicina. Pero cuál es su sorpresa que tras pensar que 'Chente' está solo en su habitación, ésta se arregla muy sexy para seducirlo con sus encantos y se da cuenta que pasó la noche con Natalia, lo que desata su ira.

Acto seguido, Natalia decide irse de la casa con todo y su familia, pues aunque está muy segura del amor de 'Chente' y confía en él, sabe que no puede quedarse en la casa, pues sería una constante lucha conta Olga y lo único que busca que es ésta se recupere lo antes posible para que se vaya de la casa y ella y su familia puedan regresar.

Pero la escena más emotiva de "Mi Fortuna es Amarte" -producida por Nicandro Díaz González- para Televisa, se vio la noche del pasado miércoles 26 de enero, cuando tras estar despidiéndose de 'Chente' y con Olga presente, el pequeño Benjamín se resista a que se vaya y por primera vez habla:

"¡Nooooooooo!... ¡No te vayas, no me dejes... mamá!"... Acto seguido, Natalia y toda su familia se regresa de la puerta al escuchar hablar de nuevo a Benjamín, pues no se lo esperaban. Por tu parte, 'Chente' es el más sorprendido y lo demuestra con el inevitable llanto, pues volver a escuchar la voz de su hijo, es un gran regalo.

Por otro lado, el niño le suplica a su papá que no se vaya Natalia, pues él se lo prometió. En ese momento corre a los brazos de Natalia y le pregunta: "¿Quieres ser mi mamá?", a lo que Natalia responde: "Sí, mi vida, a mí me gustaría mucho ser tu mamá porque te adoro".

El niño se aprovecha de la situación y le pregunta en frente de todos y de la misma Olga que si también adora a su papá. Natalia le responde que con toda su alma, pues él y su papá ahora son parte de su mundo.

El pequeño Benja les hace saber que no quiere que Olga se quede, y aprovecha para llamar 'hermanita' a Regina (Daniela Martínez); así mismo le pide a Natalia que no se vaya sin él y en ese momento, exige a su padre que Olga se vaya, pues aunque no ha revelado sus maltratos y amenazas, les hace saber a todos que no la quiere.

La enternecedora escena, que desbordó emociones al mil, desatará las maldades de Olga y varios sucesos que están por ocurrir en "Mi Fortuna es Amarte"; y para verlos, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

