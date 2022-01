Tras quedar desfigurada y coja, ésta fue la estocada final de Rubí

Luego de hacer todo por retener a Alejandro (Eduardo Santamarina) a su lado, y tras sufrir aparatoso accidente que la dejó desfigurada y coja, Rubí planeó su venganza y dio su estocada final en el desenlace de la telenovela del mismo nombre.

Fue en 2004 cuando José Alberto 'El Güero' Castro, estrenó una de sus máximas obras de telenovela realizada para Televisa, la de "Rubí", una hermosa mujer que llevaría el mismo nombre y que tras su obsesión por salir de la pobreza y casarse con un hombre rico para tener amor y dinero al mismo tiempo, se llevó por delante a muchos y acabó con ellos; por lo que la llamaban "la descarada".

Y en su afán por triunfar y ser la única en su tipo en cuanto a belleza, cuerpazo e imponer su carácter ante todo mundo, Rubí (Bárbara Mori), perdió todas sus batallas, y lo que es peor, luego de demostrarle su amor incondicional al Dr. Alejandro Cárdenas, de quien siempre estuvo enamorada pero al que renunció en un principio porque no tenía nada que ofrecerle, ahora la desprecia y le restriega en su cara que ya no la quiere.

Pues tras haber traicionado a su amiga Maribel de la Fuente (Jacky Bracamontes), desde el principio al separarla de su novio Héctor Ferrer Garza (Sebastián Rulli) cuando se iban a casar por la iglesia, ahora Rubí fue pagada con la misma moneda al lograr llegar al altar con Alejandro, quien desde hace mucho tiempo, lo consideraba el amor de su vida.

Por su parte, tras verse derrotada gracias a la jugada maestra de Lucio Montemayor 'El Conde de Aragón' (Manuel Landeta) quien en vida la engañó y le aseguró que había multiplicado sus acciones que fueron heredadas por quien todavía era su marido -Héctor Ferrer-, ahora Rubí se ha quedado sin nada, pues le dejó a Elena Navarro (Yadhira Carrillo) -la rival de amores de Rubí- carta abierta para acabar con ella y así lo hizo, pues la dejó sin acciones en la bolsa de valores.

Y para colmo de males, luego de esperar que Alejandro le agradeciera que ella fuera pieza clave con su declaración para sacarlo de la cárcel luego de que se le culpó de matar a Héctor en la operación de columna, lo único que Alejandro le dijo es que lo único que sentía por ella era asco y lástima, demás de restregarle en la cara que la única que se merecía su amor, era Maribel.

Alejandro se marcha de su departamento y ella sale corriendo tras de él y mientras baja las escaleras, Rubí cae por el vacío encima de una mesa de cristal. Alejandro la opera pero tuvo que amputarle una pierna, pues de lo contrario, no le hubiera podido salvar la vida.

El tiempo pasó y su sobrina Fernanda (Kristel Casteele) -hija de su hermana Cristina (Paty Díaz) creció convirtiéndose en una mujer igual de frívola y calculadora que la propia Rubí, por enseñanzas de ella misma, al grado de pasar de llamarse Fernanda a querer que la llamen Rubí, como su tía.

Alejandro y Maribel han cumplido varios años de casados y su hijo Carlos le da la noticia de que también estudiará Medicina porque quiere llegar a ser un gran médico como él. Mientras tanto, Rubí se entera desde su trinchera de que ha regresado a México y planea su estocada final.

Con su sobrina convertida en toda una señorita, ésta la envía a buscar a Alejandro a su consultorio del Hospital Buena Aventura donde ha trabajado por años, pero ahora como Director General. Fernanda, se le apersona al doctor y éste se queda sorprendido, pues Fernanda es igualita a Rubí, la mujer que por años lo engatusó con su belleza.

Y eso no es todo, pues Fernanda le dice: "Hola, Doctor Cárdenas", le saca la corbata del saco y le planta un apasionado beso, cerrando la puerta del consultorio. En 2004, cuando fue transmitida, apareció la palabra "Fin" tres puntos suspensivos y un signo de interrogación, detalle que dejaría ver las posibilidades de una segunda temporada, pero 17 años después de su estreno, se sabe que nunca fue así.

