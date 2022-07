Tras quedar al descubierto, Juan corre a Julieta de Santa Catalina y busca a Sara en La Herencia

¡Tremendo zafarrancho se armó en Santa Catalina gracias a Julieta Millán! (Paulina Matos). Pues tras quedar al descubierto ante la mentira de que el hijo que espera es de Juan del Monte (Matías Novoa), estalló en contra de todos al darse cuenta que le tendieron una trampa que la hizo confesar la verdad, una verdad que sin duda, cambiará el rumbo de la historia y que ya surtió efecto a favor de Sara del Monte (Michelle Renaud) en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

El primer reclamo fue de Juan, pues no se explica por qué hizo todo este numerito pero ella le dice que lo que dijo fue sólo para que Mateo del Monte (Mauricio Henao) la dejara de molestar, y tras una mirada de complicidad de Pedro del Monte (Daniel Elbittar), le asegura que Mateo lo planeó todo para separarlos, pues él siempre ha estado enamorado de ella.

Los padres de Julieta, Próspero Millán y Rosa Gutiérrez (Julián Gil y Tiaré Scanda), toman el control de la situación pero mientras ella busca defender a su hija, su papá le exige que diga la verdad sobre la paternidad del padre del niño.

¡Estalla la bomba en Santa Catalina!

En el silencio total, Julieta voltea a ver a Mateo y revela: "Es de Mateo ¡y ya lo aborrezco!, lo detesto tanto, como te odio a ti, Juan", mientras que Mateo se decepciona completamente de quien fuera el amor de su vida y la madre de su bebé. Juan le dice que nunca la creyó capaz de hace tal cosa, pues la desconoce.

El malvado de Pedro entra al quite en la situación y le pide que comprenda a "la pobre de Julieta", pues es normal que reaccione así cuando por esta situación, de la noche a la mañana perdió todo, refiriéndose a la hacienda, su vida hecha, pero sobre todo, a él.

Pero Juan reacciona muy enojado gritando que si no se ha dado cuenta de lo que acaba de pasar, pues fue engañado por ella y por ese motivo él no podía ser feliz con Sara. Lucas del Monte (Juan Pablo Gil) también le reclama su actitud y Julieta lo humilla en frente de todos diciéndole que se la pasa detrás de Juan y Sara mendingando cariño. Mateo no es la excepción y también le replica que si ya está contenta con todo lo que hizo. Y por si fuera poco, Julieta dice que no necesita ayuda de nadie y les pide a todos que se larguen pero ¡oh, error!, Juan le cambia su postura y le dice que quien se tiene que ir es ella.

Sara habla con su mamá sobre su forma de actuar, pero Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), le dice que si ha puesto al mundo de cabeza, es precisamente por ella, pues lo único que siempre ha buscado, es que ella no padezca la pobreza. Ésta se indigna por los reclamos de su hija y se va a desparramar su veneno a otro lado.

Por otro lado, Cornelio Pérez (Diego de Erice) le dice a Beatriz Hernández (Gloria Aura) -su ex pareja-, que el pequeño Tadeo (Andrés Ruanova), ya no lo quiere, pero aunque sea así, él lo defenderá si es preciso hasta del propio Pedro (su padre biológico). Ella le dice que ya no lo llevará a Santa Catalina pero al mismo tiempo, que le ha llegado una demanda por la custodia del niño. Beatriz le pide perdón a Cornelio y le dice que siempre será su hijo aunque no lo haya engendrado, pues él lo crió, pero su alma se desmorona cuando ve llegar al nuevo galán de Beatriz.

Bien corrida de Santa Catalina

Tras correr a todos de la hacienda y ser puesta en su lugar por Juan, éste le pide el divorcio, pues ella le recuerda que están casados, pero Juan le asegura que será por poco tiempo pero ella le dice que ni loca se lo dará. Juan le echa en cara el haberse aprovechado de que él no fue con ella por los resultados de los estudios de su embarazo y ella aprovechó para cambiar los datos en el laboratorio para amarrarlo a su vida.

Mateo le revela que ella cambió los resultados y que su ex novia le entregó los verdaderos. Julieta se indigna al saber que fue víctima del engaño para poder descubrirla ante todos y acabar de una vez por todas con esta mentira. También pide perdón a la familia de Julieta y les dice que si no les dijo nada antes, era porque tenía la sospecha pero no la certeza de que fuera su hijo.

Más tarde, éste va a hablar con Julieta y ésta lo insulta y lo humilla a tal grado de decirle que nadie lo quiere y que sólo es un alcohólico que no sirve para nada y le propina tremenda cachetada. Él le dice que siempre estará para el bebé y ella porque es la madre de su hijo pero ella lo amenaza con que nunca va a tenerlo a su lado. Los padres de Julieta llegan y tratan de calmarla, pues está incontrolable.

En otro panorama, Dante Alamillo (Sergio Basáñez) va a ver a Sara y le revela que su padre Severiano del Monte (Leonardo Daniel) cometió muchos errores pero nunca dejó de pensar en ella, creyendo que él le está hablando de Don Severiano, pero en realidad, está hablando de él mismo. Ella le hace saber que le hubiera encantado escuchar eso de su padre pero Dante se pone en su lugar y se funden en un abrazo entre lágrimas.

Déborah va a buscar a Cornelio a la cantina de Salvador 'Chava' Pérez (Roberto Blandón) y enfrente de Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), se burla de él diciéndole que le encanta cambiar de apodo, pues de 'Cornudo' pasó a hacer 'el cara cortada'. Le pregunta si él fue el que le envió la botella con la leyenda de 'lotería', pero éste se hace el occiso y le dice que no se acuerda.

Pedro les reclama a Mateo y Simón del Monte (Emmanuel Palomares) por haber logrado que Julieta confesara su gran secreto, pero ellos aseguran que de no haber sido así, ella nunca habría revelado que Mateo es el verdadero padre de su hijo.

Vamos a ser felices los tres

Juan va a visitar a Sara a su departamento y sin decirle lo que ha pasado en Santa Catalina con Julieta, le dice que su lugar está con ella y que nunca debió de haberse ido de su lado, pero él insiste en que quiere formar una familia con ella, pues le contó que Julieta confesó que él no es el padre de su hijo sino Mateo, y ahora él es libre y no hay nada que lo ate a ella y aprovecha para pedirle al amor de su vida que regrese a Santa Catalina pero ella le dice que no puede regresar porque renunció a la herencia, pero finalmente acepta que lo ama.

Próspero y Rosa se llevan a Julieta de Santa Catalina; Alondra (Esmeralda Gómez), la hermana de ella, está muy molesta con Lucas, quien fue uno de los autores del plan, mientras que Julieta, ridiculizada por lo que acaba de pasar, piensa en silencio y jura que se va a quedar con toda Santa Catalina.

Pedro investiga con Dante el nombre de las beneficiencias de Lucas y Mateo pero metió la pata. Por su parte, Lucas y Mateo conversan y caen en cuenta que Julieta no armó todo el numerito ella sola y Mateo recordó cuna vez que Pedro recibió una llamada de ella.

Pedro quiere acabar con Dante

Pedro le pregunta a Dante qué fue o que le dio a Juan cuando los vio en el despacho, él le dice que eran documentos de Santa Catalina. Le reclama que por qué no lo puso al frente de la empresa pero éste lo humilla diciéndole que no tiene las agallas ni el carácter para ser el presidente. Pedro golpea a Dante y lo ahorca con el cinturón hasta dejarlo todo golpeado e inconsciente... ¿o muerto?

Por otro lado, Juan le dice que Sara que para ser felices, él también está dispuesto a renunciar a la herencia y le propone que se vayan a otro lugar a empezar una vida juntos desde cero, pero Sara le hace ver que no puede renunciar a la herencia, pues además sus hermanos necesitan a un líder como él.

Los Millán Gutiérrez discuten por la actitud de Julieta. Próspero y sus hijas Alondra y Jéssica (Nicole Curiel) le reclaman por haber sobreprotegido a Julieta y meterle en la cabeza sus aires de grandeza y su ambición por tener todo en la vida. Desde su trinchera, Julieta recuerda cuando Juan pidió su mano a sus padres y llora, incluso piensa en voz alta y asegura a Sara que Juan es suyo.

Juan y Sara hablan respecto a lo que pasó en la hacienda y aunque ella le dice que se siente mal por Julieta, pues reconoce que no estuvo bien lo que hizo. Juan le llama por teléfono a Dante para que comience los trámites del divorcio, pero no contesta por obvias razones. Mientras tanto, Juan le ha dicho a Sara que no la va a presionar pero le hace ver que él quiere estar con ella y con su hijo.

Déborah hace de las suyas en Santa Catalina

Déborah llega a Santa Catalina y destruye el cuadro de Severiano y Catalina (Anna Ciocchetti), los padres de los del Monte. Es sorprendida por Adela y luego llega Simón. Ella le restriega que hizo lo que él también hubiera querido hacer tras enterarse de las infidelidades de su papá pero que hizo algo más grave como matarlo. Simón enfrenta a Déborah, pues ésta se ha puesto con Sansón a las patadas con él y le die que cómo lamenta que quien la envenenó no haya logrado asesinarla.

Pedro saca su lado más ruin tras torturar a Dante con las manos atadas y la cabeza metida en un artefacto de la inquisición y lo empieza a mutilar... ¡pero no se puede tener tanta maldad en la vida!... Las sospechas sobre el envenenamiento de Déborah siguen y Bertha Restrepo (Verónica Jaspeado) va a visitar a Modesto al bar y le contó que ella sospecha que Próspero fue quien envenenó a Déborah.

Cuando Simón, Paloma (Mildred Feuchter) y Adela Cruz (Amaranta Ruiz) echan a Déborah de la hacienda, Juan llega y se entera de que ella rompió el cuadro de sus papás, pero ella le dice que fue un accidente, pues estaba un poco sucio y cuando lo quiso limpiar se rompió. Su presencia en la hacienda se debe a que iba por unas pertenencias que dejó cuando vivió ahí, pero Juan la corre, aunque ella primero pide pasar a la capilla y Juan le da permiso pero le exige que se largue después.

Y su estocada final a la pareja, la dio cuando les reveló a Juan y a Simón que "su Palomita" (esposa) no es hija de Chava -el cantinero- sino de Severiano del Monte y aprovecha para sugerirle a ella que lo investigue con su madre, pues ella es la única que se lo puede confirmar, y sigue escupiendo su veneno tras decirle que le da gusto que ellos estén protegiendo a Paloma como su hermana. Y no se iría sin dicirle a Paloma que está en todo su derecho de pelear por la herencia.

Juan le restriega en la cara que lamenta mucho que ella sea la madre de la mujer que ama y luego de que ella le dijera que lamenta que se crea el hombre perfecto y que no vea todo lo que pasa a su alrededor -pues ignora tantas marranadas que está haciendo su hermano Pedro-, además de hacerle ver que no ha podido mantener a su familia unida, pues está rota totalmente, y termina revelándole que Sara llegó a la familia a romper con todo el legado de amor y unión que su padre les dejó. Sara llega inesperadamente y le dice que está muy equivocada, pues esa familia no está rota y Juan, ella y su hijo se van a unir por el bien de todos, por el bien de su familia.

