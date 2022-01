Tras próximo final de SOS Me Estoy Enamorando, Irán Castillo revela sorpresas

Luego de que estrenara el pasado 6 de septiembre de 2021 la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando", la historia de amor entre Sofía Fernández y Alberto Muñoz-Cano, está a punto de llegar a su fin y la actriz Irán Castillo -su protagonista junto a Daniel Arenas-, revela sorpresas para el desenlace.

En una entrevista virtual en el programa "Hoy", Irán Castillo contó a las conductoras Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Martha Figueroa, lo que ha sido para ella pertenecer al proyecto de Lucero Suárez para Televisa desde el pasado 2021.

"La verdad súper contenta, este proyecto para mí fue muy importante; le agradezco a Lucero [Suárez] que me haya hablado para este personaje tan bonito, para esta historia tan bonita. Es una historia tan entrañable -si se dieron cuenta- familiar, tierna, conmovedora, entonces bueno, que ya llegue a su final, pues tristeza pero mucha emoción también porque el final es muy bonito y quiero invitarlos a que no se lo pierdan porque ya es este domingo16 de enero, creo que regresan los finales de novela en domingo a las 8:30 de la noche, par que no se lo vayan a perder", dijo Irán Castillo.

Además, la emoción de la actriz sobre el final de "SOS Me Estoy Enamorando", es que además coincide con la última etapa de su embarazo, pues la pareja de José Ramos ya ha revelado en su baby shower del domingo 9 de enero, que en su vientre trae a un niño al que llamará Demián. "Pues sí, mi bebito ya viene ahora en febrero, ¡ya no falta nada!".

Por otro lado, Martha Figueroa la cuestionó sobre qué va a pasar con Alberto Muñoz-Cano (Daniel Arenas) y Sofía Fernández (Castillo), pues desde que se enteró que su novio le ha estado ayudando a su padre Leopoldo Fernández (César Évora) a sostener sus mentiras, ella se enojó muy fuerte con él al grado de que le regresó el anillo de compromiso y casi ha dado por terminada la relación.

Irán contó emocionada: "Pues mira, creo que Sofía va a seguir las señales que le va dando la vida y lo que va sintiendo su corazón entonces, vamos a ver si en una de esas regresa con Alberto, pero pues hay que ver...", a lo que la periodista responde, "Alberto es bueno, es un encanto".

Por su parte, Legarreta le cuestionó sobre cuál es el mejor recuerdo con el que Irán se queda de esta producción; esto dijo: "Fíjate que yo creo que el convivio fue algo muy lindo; el elenco, los actores, la dirección, la producción, como que hicimos todos un equipo muy lindo y eso nunca se me va a olvidar y me lo quedo en el corazón y de hecho a veces los extraño a todos. Se me hace que hicimos un equipo muy bonito, muy entrañable, nos hicimos muy unidos".

Así mismo, la protagonista de "Preciosa" (1998), dijo que aunque su hija Irka de 10 años está muy contenta por la próxima llegada de su hermanito, también está algo "chipil", pues ya no será hija única. Por último, la actriz de 45 años (que recién los cumplió el pasado 4 de enero), reveló que no tiene proyecto para los primeros meses de este 2022, pues su objetivo es disfrutar a su bebé y a su familia, en los primeros meses de vida de Demian.

Por último, la también cantante dijo que en caso de que saliera algún proyecto, pues lo valoraría y tomaría una decisión.

Por lo pronto, podrás seguir disfrutando de "SOS Me Estoy Enamorando" el resto de la semana en punto de las 6:30 pm y el domingo, será el gran final a través del Canal de las Estrellas a las 8:30 pm.

