Tras protagonizarla, Aracely Arámbula cantará tema de entrada de La Madrastra

Además de ser la protagonista del clásico de las telenovelas "La Madrastra" en su nueva versión 2022, la actriz Aracely Arámbula pondrá su voz para interpretar el tema de entrada del melodrama, luego de haber regresado por la puerta grande a Televisa hace unos meses.

La noticia la dio a conocer la productora Carmen Armendáriz, quien está más que satisfecha con la llegada de 'la Chule' a la televisora de San Ángel y más para interpretar el personaje protagónico femenino del melodrama que desde 2018 se vislumbraba como una de las producciones de la franquicia y antología Fábrica de Sueños.

Fue la mañana de este miércoles que la líder del proyecto se reunió con la mayor parte del elenco de "La Madrastra" y entre los cuestionamientos que surgieron a lo largo de la presentación oficial de la prometedora telenovela de TelevisaUnivision, Mariana Echeverría -quien condujo el evento-, sacó a colación del tema que se escuchaba de fondo mientras se hacía la presentación ante los medios de comunicación.

Lee también: Elenco reunido en la presentación oficial de La Madrastra con Aracely Arámbula y Andrés Palacios

El tema de entrada, como explicó Carmen Armendáriz, fue inspiración de Lalo Murguía y Mauricio Arriaga; lo interpretan Aracely Arámbula y Carín León (cantante sonorense del género regional mexicano); con el cuál quedó fascinada, pues dijo que es una mezcla de géneros urbano, pop, country, regional y ranchero.

Y por otro lado, la hija del finado actor Pedro Armendáriz dijo que le encantó el resultado final porque es "cachondo", pues el melodrama lleva la misma línea, por lo que le quedó como anillo al dedo.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Otros detalles que salieron a la luz, es que la líder del proyecto dijo que ella, los escritores y por supuesto el elenco y staff, conocían el guion de los 50 capítulos pero el del último episodio sólo lo conoce Carmen y lo tiene guardado en un cajón de su escritorio bajo llave.

La producción de la serie inició grabaciones en foros de televisión el pasado 6 de junio de 2022, mientras que en locaciones, empezaron el 13 del mismo mes, en una locación de la Ciudad de México. El guion de la serie esta a cargo de la escritora Gabriela Ortigoza, con 50 episodios escritos para producirse. Los rodajes de la serie están divididos para realizarse en 50% en foro y el restante en exteriores.

El siguiente vídeo es el de la presentación oficial de la telenovela y es a partir del minuto 34:11 que Armendáriz revela los detalles del tema de entrada de la telenovela.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!