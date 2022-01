Tras protagonizar La Herencia, Matías Novoa aclara su relación con Michelle Renaud

Tras protagonizar la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor", el actor chileno Matías Novoa aclara su relación con Michelle Renaud. Y es que, su estrecha convivencia en los últimos meses tras rodar una película en el puerto de Acapulco, Guerrero, México, ha levantado sospechas de romance para algunos.

Pero para nadie es un secreto que en lo que respecta a Michelle Renaud, ha tenido muchos altibajos en su relación con el también actor de origen ecuatoriano Danilo Carrera, con quien se dice, que ha terminado y retomado su relación varias veces; y todo parece indicar que aunque estén separados, nunca lo estarán del todo, pues el actor adora al pequeño Marcelo, hijo de Michelle.

Y por otro lado, basta ver las intensas fotografías que el propio Matías Novoa ha compartido a través de su cuenta de Instagram, donde deja ver la relación que tenía con Isabella Castillo, hasta antes de su divorcio, a la que llamaba "My love" (Mi amor), pues sin más especulaciones, el actor no ha eliminado la postal y como dice el dicho: "Donde hubo fuego, cenizas quedan".

Pero fue en entrevista con Esmeralda Mendoza para el programa "Hoy" de Televisa, que el chileno de 41 años, contó ante las cámaras y micrófonos cómo es su verdadera relación con Michelle Renaud:

"Todo fue un rumor, nada que ver; solamente somos muy profesionales y creo que todo fue porque compartimos un mes en Acapulco, entonces, pues ahí comenzaron a sonar cosas", reveló hasta hoy, luego de las especulaciones.

Además, Matías Novoa dijo que aunque él y Michelle Renaud son figuras públicas, eso no quita que deban cuidar su integridad y su vida personal, pues tienen una vida y descendientes como sus hijos: "Hay que cuidar la vida privada, ella tiene su vida y yo tengo la mía".

Pero la insistencia de la prensa ante lo que podría surgir entre ellos ahora son la parte protagónica de "La Herencia, Un Legado de Amor", que lidera Juan Osorio, el histrión respondió: "Nada, solamente es ser muy profesional para que las escenas salgan súper lindas -ahora que trabajaremos juntos-".

Por último, el actor dijo estar muy contento de regresar a los melodramas mexicanos, pues luego de tener una participación especial en "Vencer el Pasado", de Rosy Ocampo en 2021, este año está de vuelta:

"Estoy muy feliz ahora en esta nueva casa, en Televisa; estamos ya grabando nuestro nuevo proyecto desde hace un mes y medio y muy pronto les voy a contar de mi personaje y de mi historia, estoy muy contento".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!