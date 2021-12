Con una docena de telenovelas en su haber y producciones de otro género, la actriz Ana Belena, quien recientemente protagonizó "Diseñando tu Amor", junto a Osvaldo de León, Gala Montes y Juan Diego Covarrubias este 2021, está confirmada para participar en "Corona de Lágrimas 2".

Pues luego de que se revelara hace unos días, una prueba de imagen de Ana Belena junto a la primera actriz Victoria Ruffo -quien es la protagonista de "Corona de Lágrimas 2"-, ya se ha confirmado su participación en el melodrama que tuvo lugar por primera vez en 2012, bajo al producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

La actriz de 33 años de edad, y madre del pequeño Thiago de año y medio, no se ha pronunciado al respecto de su paticipación en esta nueva aventura que se ha dicho, iniciará grabaciones este lunes 6 de diciembre en los foros de televisión de la Televisa San Ángel.

La telenovela cuyo título oficial es "Corona de Lágrimas, 10 años después", ha confirmado también, la participación de actrices como Geraldine Bazán, Lola Merino, Raquel Garza 'la Secretaria', Amairani Romero, entre muchas otras estrellas.

Y es que, aunque desde un principio, José Alberto 'El Güero' Castro dijo que la segunda parte de "Corona de Lágrimas" sería una continuación de la primera producción, lo cierto es que además de poder ver de nuevo en pantalla a actores como José María Torre, Mane de la Parra, Alejandro Nones, Ernesto Laguardia, África Zavala, Maribel Guardia -entre otros-, también habrá varias caras nuevas.

Y en el caso de la guapa actriz y modelo Ana Belena, éste será su proyecto número 13 en el género de los melodramas; pues aunque es un rostro nuevo en Televisa, las primeras once producciones la hizo en TV Azteca, televisora en la que debutó en 2007 en "Bellezas Indomables" como Julieta Lorosqui, luego de prepararse como actriz en el CEFAT (Centro de Formación Actoral de TV Azteca).

La noticia de la participación de Ana Belena en la producción más nueva de 'El Güero' Castro, ha sido revelada -entre otros-, por el sitio telenovelero de Instagram, @noveleandomex del periodista Chema Cortés, quien gracias a sus fuentes confiables, ha revelado lo siguiente:

"Ana Belena suma un proyecto a su carrera tras haber protagonizado #DiseñandoTuAmor. La actriz es uno de los rostros nuevos que podremos ver en #CoronaDeLágrimas2, cuyo título oficial sería #CoronaDeLágrimas, 10 años después".

Y en su publicación del pasado jueves 2 de diciembre, Cortés agregó un dato respecto a la participación en el melodrama, pues aunque no se ha revelado el personaje al que dará vida, ha dejado ver que no va a sustituir a nadie:

"Aunque mucho se ha rumorado que la intérprete de #LaTaxista será la encargada de dar continuidad a la historia de 'Chelo', personaje que en su primera parte fue encarnado por Cassandra Sánchez Navarro, esto no es así. Fuentes cercanas a la producción de José Alberto 'El Güero' Castro me confirman la información.

En tanto, se sabe que otras actrices que desfilaron por los foros de televisión durante la etapa de castings y quienes también tendrán una participación en "Corona de Lágrimas, 10 años después", son Roxana Castellanos, Daniela Álvarez y Sharis Cid.

