Tras planear arruinar fiesta de cumpleaños de Sergio, Julieta choca en Si Nos Dejan

Tras planear arruinarle la fiesta de cumpleaños a Sergio Carranza (Alexis Ayala) -gracias a que la dejó plantada en la cena romántica que le tenía preparada- Julieta Lugo (Scarlet Gruber) choca en su auto por ir tomando sin reparo, al grado de ir a parar al hospital en la telenovela "Si Nos Dejan".

Pues cuando recibió una llamada del propio Sergio para disculparse porque no iba a poder asistir a dicha cena romántica, ésta decide ir a buscarlo a su casa y arruinarle la fiesta de cumpleaños que Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) organizó junto a sus hijas Yuri y Miranda (Isabel Burr e Isidora Vives) para el gran Sergio Carranza.

Pero los tragos se le pasaron de la mano mientras pisaba el acelerador con más fuerza; en el transcurso, su amiga Mabel Rangel (Sofía Rivera Torres) logra comunicarse con ella y le pide que vaya a su casa, pues ahí podrán platicar largo y tendido; Julieta le dice que sí irá pero no logra llegar a ningún lado, pues antes se estampa contra un poste de luz.

La telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa, se encuentra en un momento clave de la historia debido a que tras los recientes sucesos, cada personaje tomará un rumbo nuevo y sorprendente en sus vidas; pues la infidelidad de Sergio a Alicia, es el punto principal de la historia y lo que detonó todo el desastre que vive cada uno de ellos.

En tanto, Julieta no logra llegar a la casa de los Carranza Montiel como lo planeaba, aunque de todas formas terminó arruinando la celebración de su amante, pues tras encontrarla en su coche, uno de los paramédicos se pone en contacto con Sergio y le informa de lo sucedido; por lo que el propio Sergio y su amigo Fabián (Henry Zakka) tienen que abandonar la celebración para acudir en ayuda de la conductora del programa "Con la Verdad por Delante" que hace junto a Sergio.

Pues además de hacerlo por la relación de amistad y de otro tipo, así como la laboral, ambos son representantes legales de la televisora para la que Julieta Lugo trabaja y cuya familia, está en Monterrey, Nuevo León, por lo que prácticamente está sola en la Ciudad de México.

Tras ser descubierta su infidelidad de tres años hacia Alicia con Julieta, Sergio hace una tregua con Alicia y le dice que si ella lo perdona y lo deja regresar a vivir a la casa, él despedirá a Julieta, lo que le parece un plan absurdo a Alicia de quitarle su trabajo, pero en su afán de recuperar a su familia, Sergio "quiere hacer todo" para lograrlo.

Aunque no lo pareciera, luego de que corrió a los brazos de Julieta y hasta le consiguió la mejor habitación del hospital y se quedó a cuidarla pasando toda la noche con ella; pues todo parece indicar que su plan maestro radica que seguir ganándose el amor de Julieta y ganarse todas sus confianzas para después echarla del noticiero, de la empresa y de su vida.

Pero, ¿Qué pasará en "Si Nos Dejan"?, para seguir viendo más de esta historia no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

