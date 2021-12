Tras partida de Carmen Salinas; María Rojo ya ronda los foros de Mi Fortuna es Amarte

Tras partida de Carmen Salinas; la actriz María Rojo ya ronda los foros de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" y el productor Nicandro Díaz González así como los actores David Zepeda, Ramsés Alemán y el pequeño André Sebastián González, le dieron la bienvenida a la actriz quien dará continuidad al personaje de Doña Magos Domínguez Negrete.

Desde el pasado 19 de noviembre, tras la delicada salud que en aquel entonces presentaba la querida actriz Carmelita Salinas, y luego de las advertencias médicas que indicaban que en caso de que la actriz recuperara su salud, ya no le iba a hacer posible seguir trabajando, el productor de "Mi Fortuna es Amarte", se vio en la necesidad de buscar a otra actriz para que quedara en su lugar.

Y tras confirmar que sería la experimentada actriz María Rojo, quien diera vida a Doña Magos -la abuelita de los hermanos Ramírez Pérez-, fue el sábado pasado que le dieron la bienvenida oficial a los foros de grabación del melodrama que actualmente se sigue produciendo este 2021 para Televisa.

Quien con anterioridad y luego de una pausa de dos años, tras figurar en la serie "Señora Acero 5" (2018-2019) como Mercedes Berríos "La Mecha", dijo que no le fallaría a Carmen Salinas en cuanto a su participación en "Mi Fortuna es Amarte", pues el legado que ha dejado quien diera vida a "La Corcholata", es muy grande.

Así que la responsabilidad que como Doña Magos, tendrá la también ex senadora al Congreso de la Unión de México, será un nuevo reto en su larga carrera artística que está conformada por 31 telenovelas, 80 películas, 11 series televisivas y 8 obras de teatro.

El sábado pasado, el productor Nicandro Díaz dio la bienvenida oficial a María Rojo, además de dejar ver que están trabajando en honor a la primera actriz Carmen Salinas -quien perdiera la vida el pasado 9 de diciembre- a causa de un derrame cerebral, provocado por la hipertensión que padecía.

"Productivo sábado, en 'Mi Fortuna es Amarte' en tributo a nuestra querida Carmelita, aquí estamos chambeando... ¡abrazo para Carmelita!", dijo el productor, mientras se escuchan los aplausos de los actores y demás técnicos del staff de la producción.

"Nuestra querida María", dijo el líder del proyecto mientras ella, gustosa aplaudió en honor a Carmen Salinas, mientras daba las gracias por tan caluroso recibimiento. Así mismo, Nicandro Díaz, también agradeció al staff.

Así mismo, el actor David Zepeda -protagonista masculino de la historia-, dedicó un espacio en sus historias de Instagram, para arropar a María Rojo como la nueva actriz del melodrama en el que comparte créditos con Susana González.

Diana Palacios Periodista

