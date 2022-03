Tras pandemia y el Ómicron, Sabine Moussier vuelve a las novelas con Corazón Guerrero

Luego de su participación como villana de la telenovela "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) y de ser víctima de la cepa Ómicron en una reciente etapa de la pandemia, la actriz Sabine Moussier vuelve a las novelas con una nueva producción de Televisa como es "Corazón Guerrero".

Pues tras pandemia y el Ómicron, la actriz de origen méxico-alemana, ya ha hecho su aparición en los primeros tráileres de la telenovela liderada por Salvador Mejía, junto las actrices Altaír Jarabo, Oka Giner y Karena Flores, quienes parece ser, serán las villanas de la historia.

Sabine Moussier dará vida a Victoriana Peñalvert, y de acuerdo a la joven promesa de Televisa -Karena Flores-, la actriz de 55 años será, "La más mala y más guapa al mismo tiempo!!"; comentario que se lee en una de sus más recientes publicaciones de Instagram en la que presenta a su personaje.

En dicho melodrama, Sabine Moussier hará mancuerna con actores de la talla de Natalia Esperón, Gaby Spanic y la primera actriz Ana Martín, así como René Casados, Diego Olivera y el también primer actor Manuel Ojeda, con quienes aparece en uno de los pósteres oficiales de "Corazón Guerrero".

Por su parte, la actriz de telenovelas como "Abismo de Pasión" (2012) en la que dio vida a la malvada Carmina Bouvier Vda. de Castañón -que también se reestrenará por el Canal de las Estrellas el próximo lunes 14 de marzo a las 3:30 pm- compartió ya sus primeras apariciones en "Corazón Guerrero".

Con descripciones como: "Por todos los que tenemos un @corazon_guerreroof no te la pierdas 28 de mzo 16:30" o "Que emoción!! Amo a #Victoriana ! Ya la tienen que conocer!!! @corazon_guerreroof", Sabine Moussier cristaliza su participación en la telenovela de Mejía Alejandre.

"Corazón Guerrero" cuenta la vida de los hermanos Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes son separados al fallecer su padre Octavio Sánchez (Eduardo Yáñez) y son repartidos en diferentes familias.

Años después, Jesús se reencuentra con sus hermanos y una vez unidos, frente a la lápida de su padre, juran vengarse de Augusto Ruíz Montalvo (Diego Olivera) por separarlos y haber destruido a su familia.

La historia ya tiene fecha de estreno y será a partir del lunes 28 de marzo que pueda disfrutar por partida doble la participación de Sabine Moussier tanto en "Abismo de Pasión" como en "Corazón Guerrero" a las 3:30 y 4:30 pm respectivamente, a través del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

