Tras ocho años alejada de los foros, Karyme Lozano regresa por la puerta grande a Televisa

Una nueva telenovela de Carlos Moreno Laguillo se está preparando para la pantalla chica de Televisa y entre las sorpresas del elenco protagónico juvenil de "Mi Secreto" que ya ha sido presentado, figuran un cuarteto de actores que, además de engalanar a la producción, están de vuelta en los melodramas. Se trata de Karyme Lozano y algunas estrellas más que regresan por la puerta grande de la televisora de San Ángel.

En el caso de la actriz, ya tenía alejada de los foros de Televisa San Ángel por lo menos ocho años desde su personaje protagónico en "Quiero Amarte" (2013-2014) junto a Cristián de la Fuente que fue producida precisamente por Moreno Laguillo, y aunque no figuró más en otras producciones, hizo la serie estadounidense "Kevin Can Wait" (Kevin Puede Esperar) (2017) como Maritza para CBS.

Incluso, este 2022, hizo película al lado de actores como Luis Gatica y René Millán, aunque aún se desconoce el título y la fecha de estreno. Las grabaciones que justamente terminaron, fueron en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México.

El equipo de actores de una telenovela no es productor de casualidad, pues más de una vez, un actor o actriz ha trabajado con un creativo de las telenovelas y en el caso de "Mi Secreto" -la nueva telenovela de Carlos Moreno Laguillo para Televisa Univisión, no es la excepción.

Pues además de Karyme Lozano, se integrarán de nueva cuenta primeros actores que han cautivado a lo largo de décadas en la pantalla chica. El primero de ellos, y luego de venir de una pandemia en la que fue muy criticado debido a que dijo que no se pondría la vacuna del Covid-19, es Eric del Castillo, a quien no se le veía en los melodramas desde el 2017, cuando dio vida al Sr. Hugo Aguilar en "Mi Marido Tiene Familia".

Aunque el padre de la también actriz Kate del Castillo, tiene en su haber la cantidad de 226 películas que ha filmado desde 1959 hasta 2015. También ha hecho 55 melodramas entre 1962 al 2020, siendo la última "La Doña 2", (2020) como el Jefe Ricardo Vidal.

El tercero en la lista es Fernando Ciangherotti, quien viene de trabajar con Moreno Laguillo en la que fue su última telenovela en la pantalla chica "Fuego Ardiente" (2021) en la piel de Dante Ferrer, compartiendo créditos con Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Martín, Kuno Becker, Yolanda Ventura, Claudia Ramírez, Sebastián Poza, entre otros.

Y hasta el momento, el actor Arturo Peniche, quien justamente acaba de terminar telenovela bajo la producción de Angelli Nesma Medina, "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), en la que daba vida al villano de doble identidad Alejo Núñez, se incorpora también a este nuevo elenco de "Mi Secreto", antes vislumbrada como "La Impostora".

"Mi Secreto" será protagonizada por Macarena García y Diego Klein, así como por Isidora Vives y Andrés Baida. La primicia de este cuarteto de actores ha sido compartida por el periodista independiente Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @novelandomex, que indica que las grabaciones del melodrama, arrancarán el próximo mes de julio y será vista a partir del mes de septiembre por el Canal de las Estrellas en sustitución de "Corazón Guerrero" en el horario vespertino de las 4:30 pm.

