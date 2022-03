Tras nuevo look, así luce Paulina Matos con Mauricio Henao; serán pareja en La Herencia

Tras nuevo look, dejando de lado su cabellera rubia, así luce la actriz Paulina Matos junto al actor colombiano Mauricio Henao, quienes serán pareja en "La Herencia, Un Legado de Amor" telenovela que está a nada de entrar al aire y en la que comparten créditos con actores como Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar.

Las primeras escenas de los tráileres y otras imágenes, ya han comenzado a hacerse visibles en redes sociales, por lo que ya se ha podido ver cómo lucirán juntos Paulina Matos y Mauricio Henao, en la producción de Juan Osorio y Roy Rojas para la nueva cadena Televisa Univisión que ya está a semanas de su estreno.

Y han sido ambos actores, quienes han compartido a través de sus historias de Instagram, la primera fotografía oficial de cómo lucen Julieta Millán y Mateo del Monte, personajes a los que darán vida en una de las nuevas producciones más esperadas de la televisora de San Ángel para este 2022.

Pero no todo será miel sobre hojuelas, pues viniendo de familias diferentes, Julieta Millán y Mateo del Monte tendrán que luchar por su amor y superar algunas situaciones del pasado que marcarán su vida. Y es que todo parece indicar que en un principio, ella era novia y se iba a casar (o se casó) con Juan del Monte (Matías Novoa), quien finalmente es uno de los protagonistas y hará pareja con Sara del Monte (Michelle Renaud).

Y en la escena compartida por la propia Paulina Matos en sus historias de Instagram, se puede ver cómo están muy enamorados ella y Juan, mientras Mateo (Henao) ve con celo cómo se besan y festejan su amor frente a sus invitados.

Pero un hecho sin precedentes podría cambiar sus vidas y los amores serán cambiados por otros personajes que no tendrían contempladas tal vez en su vida, pero por los que al mismo tiempo, tendrán que luchar para mantener a su lado, pues con ellos descubrirán el verdadero sentido de sus vidas.

"La Herencia, Un Legado de Amor" está a punto de llegar a la pantalla chica de Televisa y a sumarse a las filas de la nueva plataforma ViX de la también nueva cadena Televisa Univisión.

Pero antes, promete ser todo un éxito en la programación estelar del Canal de las Estrellas, luego de que de fin la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", también producida por Juan Osorio.

Será el próximo lunes 28 de marzo que la historia de corte campirano que estará engalanada por caballos, paisajes naturales y mucha pasión, así como por la presencia de Ángela Aguilar en la entrada institucional del melodrama, llegue en el horario estelar de las 8:30 pm.

Diana Palacios Periodista

