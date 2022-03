Tras no conseguir el perdón de Mariana, Luis Alberto se va de la mansión Salvatierra

Los intentos por convencer a Mariana de que él no tuvo nada que ver ni fue el causante de la muerte de su padre Pedro Villarreal (Arturo Carmona) han sido varios, y tras no lograrlo, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) no puede más con la culpa de haber sido él quien firmara un importante documento que detonaría el desprecio que Mariana Villarreal (Claudia Martín) en "Los Ricos También Lloran", por lo que toma la decisión de irse de la mansión Salvatierra.

Y es que, después de lo sucedido, Luis Alberto le pidió a Mariana ir a Toluca, EDOMEX a que comprobara por sí misma que él no había tenido nada que ver con la depresión de su padre tras la venta de su fábrica de salsas "La Niña Bonita", pero cuál sería su sorpresa que al verlo, Sandra (la antigua secretaria de la fábrica), confirmó falsamente que Luis Alberto era quien había hecho dicha negociación.

Por otro lado, León Alfaro (Víctor González) le cuenta a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) que su plan de separar a Luis Alberto y Mariana ha funcionado, pues supone que a esas alturas, Mariana ya descubrió el documento de compra venta de la fábrica de salsas, cuyo documento está firmado por Luis Alberto.

Lee también: Amor de Luis Alberto y Mariana interrumpido tras plan de León en Los Ricos También Lloran

Lo que por supuesto, pone muy contenta a Soraya, quien supone que ahora tendrá el camino libre para ser feliz con Luis Alberto. Así mismo, León le habla de las salsas y ella recuerda la vez que comía con sus padres Rafael Montenegro (León Peraza) y su mamá en el jardín de su casa y acepta que el producto le encantaba.

Incluso, reflexiona sobre quién iba a decir que en un futuro su vida y la vida de Mariana 'la Marginal' -como la llama- se iban a cruzar y pelearían el amor de un hombre, así como que no se imaginaba que ese producto que consumía ya las hubiera vinculado sin que lo supieran.

Lee también: Desconcertado Luis Alberto; plan de León funciona en Los Ricos También Lloran

En tanto, Soraya le ofrece a Diego Fernández (Mario Morán) su asistente personal en las empresas Salvatierra, la oportunidad de ganar más dinero sólo porque le diga todo lo que hace Mariana y éste acepta.

Más tarde, Mariana le informa a Soraya que se han reunido los implicados en el caso Mariana, Don Alberto, Luis Alberto para convencerlos que él no fue quien hizo las negociaciones con Pedro Villarreal, sino que sólo firmó el documento de la compra-venta. Incluso éste le pide a León que diga la verdad pero éste lo delata y le pregunta si de verdad no se acuerda de lo que pasó hace diez años, poniendo en duda su reputación, que por supuesto, no ayuda en nada al esclarecimiento de los hechos que lo acusan.

No obstante, al no encontrar otra salida, Luis Alberto decide irse de la mansión Salvatierra para dejarle el campo libre a Mariana, la mujer que ama con toda su alma, pues no es digno de ocupar un lugar en la propiedad de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), su padre.

Pero cuál sería su sorpresa, que luego de poner al tanto al patriarca de los Salvatierra del hecho que ha causado tanta indignación y dolor a Mariana Villarreal, ella también ha tomado la decisión de irse de la mansión.

Ambos se encuentran en los pasillos de la casa y él le dice que se va, pero Mariana le dice que no, que ella es la que se va. Luis Alberto le dice que él no puede ni quiere seguir ahí, se va por ella, por su padre, por todos. Pero Mariana le pregunta que si correrá a los brazos de Soraya Montenegro.

Si quieres ver más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en