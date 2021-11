Tras muerte de Rigoberto en La Desalmada, podría regresar en la segunda temporada

Luego de la trágica muerte y el triste final de Rigoberto Murillo en la recta final de "La Desalmada", -personaje interpretado por Gonzalo García Vivanco-, éste podría regresar en la segunda temporada del melodrama producido por José Alberto Castro, quien es el responsable del exitoso proyecto de Televisa este 2021.

Tras el final que dejó 'picados' a los fanáticos del melodrama, la segunda temporada podría venir con algunas sorpresas que hasta el momento, se pensarían imposibles de hacer realidad, como el regreso de Rigoberto Murillo (García Vivanco), un peón, hijo de Carmelo Murillo (Alberto Estrella) quien era la mano derecha del despiadado villano Octavio Toscano (Eduardo Santamarina).

Y es que, tras las secuelas del éxito que ha tenido "La Desalmada", fue en un evento en el que algunas actrices como Livia Brito quien interpretó a Fernanda Linares -el personaje principal de la telenovela- y Alejandra García quien dio vida a Rosalina Santos, dieron una noticia a Gonzalo García Vivanco, que no se la esperaba.

En frente de 'El Güero' Castro, presente -productor del melodrama de Televisa-, Livia Brito tomó la palabra y muy emocionada dijo: "Estábamos hablando justamente de ti", "Sí, de qué? Cosas buenas, espero", replicó el guapo histrión.

"Acaba de decir 'El Güero' escucha porque esto es muy importante: de la segunda temporada"... "¿Ya dijo?", continuó Gonzalo. Por su parte Alejandra García dijo que para que él estuviera presente en el elenco de la segunda entrega de "La Desalmada", tendrían que haber detalles como un flash back (retroceso) o alguno otro, según los comentarios del público.

"Y sabes qué contestó 'El Güero'?, "Nunca vimos el entierro de Gonzalo", a lo que el actor reaccionó contento, por saber que es un hecho que estará presente en la segunda temporada del melodrama más exitoso de México este 2021.

"Ah, ¡qué buena noticia!... estaba preocupadísimo porque me dijeron: 'Tal vez hay segunda temporada, todos felices y tú muerto... ¿Qué me importa la segunda temporada si no estoy?... ¡Qué buena noticia! ¡Olé!".