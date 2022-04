Tras muerte de Don Alberto, Luis Alberto despotrica contra Santiago en Los Ricos También Lloran

Tras muerte de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), los tremendos celos y el descontrol, se han apoderado de la vida de su hijo Luis Alberto (Sebastián Rulli), quien como consecuencia, despotrica contra Santiago Hinojosa (Diego Klein) -hijo postizo de Don Alberto y su hermanastro- en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Pues sí, los celos que Santiago ha provocado en Luis Alberto desde que eran unos niños y cuando él y su madre Daniela Montesinos (Alejandra Barros) llegaron a la vida de los Salvatierra, ha generado un conflicto interno en el único hijo legítimo que le quedaba a Don Alberto desde la muerte de su pequeño hijo Matías (Héctor Salas).

Y hoy que Don Alberto ya no está, los recuerdos de las adversidades que Luis Alberto vivió tras las reprendas de su padre, cuando era un adolescente, rebelde sin causa, no lo dejan vivir tranquilo y menos después de que en la lectura del testamento, se revela que Don Alberto consideraba a Santiago, uno más de sus hijos, dejándole el 10% de las acciones de las empresas Salvatierra.

Una fuerte discusión en la lectura del testamento

Lo que por supuesto genera un pleito y varias discusiones entre Luis Alberto, Santiago, Elena Suárez (Azela Robinson) y Daniela, madres de ambos implicados; pues Luis Alberto le aclara al Notario Público que su otro hijo era Matías Salvatierra y ya o está. Elena aprovecha para reclamarle que ella influyó para que Don Alberto le dejara parte del consorcio a su hijo y le recalca que él no tien nada que hacer ahí, pues no es un Salvatierra.

Por su parte, Santiago les pide que se calmen, pues él no pretende quitarle nada a nadie, pero Luis Alberto arremete diciéndole que él siempre quiso quitarle todo, pues le pide que deje ese papel de niño bueno con el que siempre ha querido impresionar, que no le queda. Además, lo felicita irónicamente, pues su nombramiento como hijo de Don Alberto y el haberle dejado ese porcentaje de la empresa, son el resultado de lo que se dedicó a construir por años con su piel de oveja.

Santiago le reclama a Luis Alberto que ya se cansó de el desprecio que siente por él, pues desde el primer minuto que llegó a su vida, sintió su rechazo y ahora ya se dio cuenta que nunca va a tener ese hermano mayor que siempre quiso tener, pues nunca ha podido convivir con él como tal. Elena le grita que Matías es irremplazable, y Luis Alberto le pide que deje ser hipócrita, pues -con sus buenas acciones y demás-, él siempre puso a su padre en su contra y por eso nunca se llevaron bien.

Luis Alberto no puede más y se sale de la sala de juntas en la que se da lectura el testamento y no está dispuesto a firmar de acuerdo, así se lleven meses o años en el juicio para definir si Santiago puede ser o no, parte de los herederos de Dono Alberto. Su madre Elena, también se niega a firmar.

Por otro lado, Mariana Villarreal (Claudia Martín), le pide a Luis Alberto -su marido-, que se calme, pues no entiende por qué no puede soportar a Santiago, si antes ya se empezaban a llevar mejor. Pero Luis Alberto no puede con los celos y le pregunta si Santiago le importa mucho, Mariana le dice que sí, pues es su amigo, lo quiere y por si fuera poco él fue el primero que le dio buen trato cuando llegó a la mansión Salvatierra.

Trata de hacerlo recapacitar y le dice que Santiago no tiene la culpa de que su padre lo haya tratado y querido como lo hizo y de que le haya heredado esa fortuna. Pero Luis Alberto está convencido de que él hizo todo porque así fuera. Y ante sus intentos por defender a Santiago, él le dice que está harto de que todo mundo vea a Santiago como un manso corderito y a él como el lobo del cuento; además le reclama que lo podría esperar de cualquiera, menos de su esposa.

Por su parte, Elena recuerda que para levantar ese emporio, sus padres ayudaron a Don Alberto con una fuerte cantidad de dinero, pero Daniela le replica diciéndole que fue precisamente por eso, que cuando ella y Don Alberto se divorciaron, él le entregó la cantidad de acciones que ahora tiene, además le pagó cada centavo a sus padres.

Elena le reclama a León Alfaro (Víctor González) que por qué se pone de parte de Daniela, pero él de dice que se pone de parte de la empresa, pues eso es lo que más importa ahora y Elena le advierte que no aceptará que Santiago se quede con lo que le pertenece a su hijo. León trata de convencer a Luis Alberto de que firme de acuerdo el testamento, pero éste se niega. El malvado de León, le hace saber que si no firma, la empresa enfrentará grandes problemas legales muy graves y otras consecuencias, que se pueden ir en contra del consorcio, pues además fue la última voluntad de su padre.

Pero Luis Alberto argumenta que él ya no está y que qué más puede pasar, ¿más distanciamiento?... Y continúa argumentando que aquí el único que no hay nada peor para el consorcio que tener al 'lame botas de Santiago' como socio. Mariana trata de convencerlo de que cambie de parecer pero Luis Alberto le dice que el reconocer a Santiago como su hijo y dejarle esa herencia es una injusticia de su padre, pues siempre estuvo en su contra y su última voluntad es una manera demostrárselo, aún después de muerto.

Mariana regresa a la sala de juntas y le hace saber al Notario que Luis Alberto no firmará nada. Pero él le hace saber que ella también forma parte de sus herederos. Pues le devuelve la fábrica de salsas "La Niña Bonita" que en su momento le fue arrebatada a su padre Pedro Villarreal (Arturo Carmona) y los recursos necesarios para activarla de nuevo; ella le agradece hasta el cielo y le dice que aún allá, sigue siendo la persona más buena y justa que ha conocido.

Elena arremete diciendo que por un momento pensó que también la iba a convertir en accionista como "el imbécil de Santiago". Él se levanta y dice que si el problema es él, entonces renuncia a sus acciones, Elena le dice al Notario que tome nota pero su madre Daniela se niega a que lo haga, pues esa fue la última voluntad de su marido y se va a acatar pésele a quien le pese. Y ante las fuertes discusiones, Mariana las calla y les dice que se les está olvidando lo más importante, que Don Alberto ya no está, y les recuerda que él está muerto. Elena le pide que se mantenga al márgen de todo pero ella rechaza su sugerencia, pues le hace saber que ella se siente parte de la familia porque así lo es, pues es esposa de Luis Alberto Salvatierra.

Soraya enfrenta a Mariana, le reclama por no entender a Luis Alberto, su marido

Tras subirse al elevador para irse a descansar a la mansión Salvatierra, debido al malestar que le ha causado todas las discusiones generadas en torno a lectura del testamento de Don Alberto Salvatierra, Mariana es alcanzada por Soraya, quien la enfrenta haciéndole ver las enormes diferencias que hay entre ella y Luis Alberto.

Pues aunque es su media hermana (y Mariana no lo sabe), le dice que vienen de códigos postales muy distintos y que por ello, no logra entender a su marido así como tampoco reconoce la importancia de que él sea el presidente del Consorcio Salvatierra. Pues Mariana lo único que quiere es paz y tranquilidad y formar una familia con su esposo con el bebé que viene en camino. Le sugiere que piense con inteligencia o le asegura que lo va a perder.

Elena le comunica a su hijo Luis Alberto que ella tampoco firmó el acuerdo testamentario, y él le dice que no puede creer que Santiago que no es nadie -en apariencia-, se haya quedado respaldado como hijo de Don Alberto, y ponerlo a la altura de su único hijo que es él. Pero Elena le dice que él está de su parte y mientras ella viva, nadie le va a quitar lo que por derecho le pertenece.

Uriel López (Rubén Sanz), platica con Luis Alberto y -a diferencia de los intereses que León tiene en la empresa-, le hace ver que si no se firma ese acuerdo testamentario, la empresa podría enfrentarse a problemas muy graves, además, en cuanto a la tensión familiar que se vive, Luis Alberto le hace ver su inconformidad porque Santiago sea accionista. Uriel le recuerda que él tampoco es de la familia y sí es accionista de la empresa, pues Don Alberto confió en él, pero éste le hace saber que su caso es diferente, pues él sí es empresario y conoce del tema, no como Santiago.

Uriel le dice que respeta su situación, pero si su madre y él no firman ese documento, la empresa se va a quedar sin ningún capital importante, lo que va a provocar importantes pérdidas para la empresa; además entrarían en un laberinto legal que tardaría años en solucionarse.

Luis Alberto le pregunta si le parece bien que ceda a la última voluntad de su padre y aunque le dice que no lo va a juzgar porque sabe que sus razones tiene para actuar así, Uriel le dice que él es práctico y piensa que lo mejor es aceptarla a quedarse sin nada, y que la empresa quede en manos de unos abogados que no saben nada del asunto. Por lo que le aconseja que firme el documento y posteriormente le compre sus acciones a Santiago y quitárselo de en medio cuando quiera, en un futuro.

El Dr. Murillo (Rodolfo Arias) va a ver a Mariana y le pide que vaya a ver a su obstetra, pues tiene la presión un poco alta. En la empresa, Elena y Soraya comentan lo sucedido durante la lectura del testamento y todo lo que se ha desatado sólo porque ella no la apoyó cuando ella quiso casarse con Luis Alberto. Soraya le dice que ella se siente traicionada por Don Alberto, y la lleva a decirle que ahora sabe cómo se sintió ella cuando no tuvo apoyo de nadie para quedarse con Luis Alberto, pero Elena se hace la víctima y le dice que no pudo hacer nada contra lo que su hijo sentía por Mariana.

Elena le pide que unan sus acciones para sacar a Daniela y a su hijo Santiago de la empresa. Pero Soraya le replica argumentando que ella no tiene nada que jugarse en la empresa y aprovecha para reclamarle que todo hubiera sido muy distinto si ella hubiera sido la señora Salvatierra.

En tanto, León ya está planeando cómo quedarían las cuestiones legales si finalmente Luis Alberto y Elena aceptaran firmar ese acuerdo testamentario, y está pensando en unir sus acciones a las de Daniela (el amor de su vida), Santiago y Uriel para hacerle frente a la otra parte, incluyendo a Soraya.

Una nueva discusión entre Santiago y Luis Alberto en la mansión Salvatierra

Elena va a ver a Mariana y le hace ver que ahora que es una Salvatierra tiene que ver otras cosas igual o más importantes que el amor. Pues como la pieza importante del rompecabezas que es la familia Salvatierra, ahora es el momento en el que debe decidir si está de lado de Santiago o de Luis Alberto, su marido.

Santiago trata de arreglar la situación de hermanos con Luis Alberto pero éste se le va encima con los reclamos; pues si él sufrió tanto en un internado, fue gracias a la presencia de Santiago en sus vidas, pues tras no superar el desprecio de su padre por culparlo de la muerte de su hermano Matías cuando apenas eran unos niños, Don Alberto lo mandó a un internado en el que por mucho tiempo sufrió bullying, abusos y desprecios de sus compañeros, dejándolo marcado para siempre la lección de vida que le dio su padre. Pues hasta tuvo que suplicarle a su padre que lo sacara de ahí antes de que lo mataran a golpes.

Pero Santiago le dice que él no fue quien lo encerró en ese lugar y quiere saber por qué lo culpa a él. Luis Alberto le revela que porque según su padre, él era una mala influencia para Santiago, por lo que con una nueva familia en su vida, éste quiso deshacerse de Luis Alberto.

Posteriormente Daniela le cuenta a su hijo el por qué Don Alberto decía que Luis Alberto era una mala influencia para él. Pues cuando eran niños, Luis Alberto tenía una vida llena de vicios y a la pregunta de ¿por qué Luis Alberto dice que lo encerraron por su culpa?, ella le revela que fue porque una vez, Don Alberto lo encontró tomando alcohol luego de una fiesta que él había tenido con sus amigos y él tenía sólo 9 años de edad, y eso fue lo que hizo decidir a Don Alberto, enviar a su hijo a un internado, después de otros malos comportamientos. Santiago recuerda ese momento y se culpa porque Don Alberto haya decidido que encerrarlo fue la mejor opción y ahora entiende todo el rencor que Luis Alberto le guarda.

Por otro lado Mariana le informa a Luis Alberto que también fue heredada por Don Alberto. Y le quiere hacer ver que si él cambiara de actitud, las cosas serían mejor. Pero él la batea y no acepta lo que ella le quiere hacer entender.

Para finalizar el capítulo número 39 de "Los Ricos También Lloran", Santiago va a buscar a Britny (Lore Graniewicz) y le hace saber que quiere retomar su relación con ella pero Britny no pierde el tiempo y le recuerda su relación con Tamara (Natasha Domínguez). Él le asegura que ya terminó con ella, pero ella le dice que clarito escuchó cuando en la boda de Mariana y Luis Alberto, él le dijo que nunca había dejado de amarla, eso sin contar que no sabe del mensaje que hace tiempo ella le envió y fue contestado por la propia Tamara, eliminando toda evidencia. Y aunque confiesa amarlo igual que él a ella, le dice que no lo quiere en su vida, pues no quiere sufrir más por él.

En tanto, tras consolarlo por no haber logrado que Britny aceptara volver con él, Mariana lo consuela y Luis Alberto los encuentra abrazados en la sala de la mansión Salvatierra... ¿Qué pasará en "Los Ricos También Lloran? Para saberlo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

