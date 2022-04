Tras muerte de Don Alberto, León empieza a sacar provecho de todo en Los Ricos También Lloran

Tras la muerte de Don Alberto Salvatierra Ruíz (Guillermo García Cantú), Sofía Mandujano (Thali García) que estaba en el partido de tenis llama por teléfono a su novio Uriel López (Rubén Sanz) y le cuenta lo ocurrido. Éste, que se encuentra en las empresas Salvatierra, entera a toda la oficina, incluyendo a Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), mientras que en la cancha de tenis, todo es un caos y desesperación. Todo ocurre mientras León Alfaro (Víctor González) saca provecho del trágico momento para los Salvatierra y controla toda la situación en "Los Ricos También Lloran".

Soraya llora amargamente la muerte de su tío Alberto, como ella lo llamaba, pues le confiesa a Uriel que él era como un padre para ella y ahora, si él, siente que se está quedando sola. Soraya y Uriel le cuentan a Elena Suárez (Azela Robinson) lo ocurrido, llora la muerte de su ex marido mientras la consuelan y él le dice que supone que fue lo débil de su corazón en pleno partido de tenis.

Elena asegura que no conoce otra vida que no sea con Alberto (aunque no tuvieran nada que ver como marido y mujer que fueron durante mucho tiempo), pero Soraya le dice que deben aceptarlo. Pero ella no puede creer que el padre de sus dos hijos ya no está entre ellos. Le pregunta a Uriel que qué va a pasar con el Consorcio Salvatierra pero él la anima y le dice que no hay de qué preocuparse, pues es un empresa que avanza por sí sola automáticamente.

Todos lloran la muerte de Don Alberto

Su lamento es por el hecho de haber tenido que jugar ese torneo y asume que fue porque le quería demostrar a su joven esposa Daniela Montesinos (Alejandra Barros) que todavía tenía con qué presumir que podía hacer todo.

Por otro lado, el tipo que estuvo hidratando a Don Alberto durante el partido y los descansos, regresa las bebidas que sobraron a Víctor Millán (Arturo Barba) y éste le advierte que nunca lo ha visto, y que recuerde que ellos no se conocen.

Daniela llega devastada a la mansión Salvatierra, sin el amor de su vida, y se encierra a llorar su muerte en la recámara nupcial de ella y su marido, oliendo su ropa. Por otro lado, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), le explica a Mariana Villarreal (Claudia Martín) -su esposa-, su tristeza por lo que pasó horas antes de la muerte de su padre, pues había pasado mucho tiempo en que se pudieron llevar bien y lamenta que las últimas palabras que cruzaron en una conversación hayan sido por una estúpida discusión.

Pues él celebraba que Santiago Hinojosa (Diego Klein) sí hubiera podido lograr lo que se propuso para volver sustentable la fábrica "La Norteñita", teniendo todo el apoyo de su padre, mientras que cuando él quiso cambiar el envase del mole de olla en la empresa, no lo consiguió tan fácil. Pero su padre le dice que finalmente lo cambiaron; aunque Luis Alberto le dice que sí, cuando ya no tuvo más opción. Recuerda también que su padre quería decirle algo importante pero ya no le dirá nada nunca más.

Sus celos llegan al grado de reflexionar que sus últimas palabras con su padre fueron de pelea, mientras que con Santiago -su hermano postizo- hubo triunfo, alegría y hasta un abrazo de por medio antes de morir. Y se fue así, enojado con él, como siempre, lo que le parte el alma. Mariana le pregunta que por qué 'la agarra' contra Santiago, pues no logra comprender por qué de su coraje contra él, pero Luis Alberto le pide que lo deje solo.

León se aprovecha de la situación de dolor y saca provecho de todo

Santiago se sienta frente a un enorme rompecabezas que armó junto a Don Alberto y se le vienen a la mente los recuerdos de cuando lo hacía juntos. Mariana llega y llora junto a Santiago, luego de lamentar que todos a los que quieren se mueren, argumentando que ella trae la mala suerte. Santiago le dice que no es así, pues tiene a Luis Alberto, a su bebé y él siempre será su hermano del alma. Ambos se dan apoyo mutuo.

Por su parte, León está al pendiente de cada detalle y platica con el responsable de la funeraria. El paramédico que lo atendió les informa que el motivo de su muerte fue un paro cardio respiratorio. El responsable de la funeraria asume que habrá que prcticarle una autopsia, pero León argumenta que no lo cree necesario, pues su corazón estaba muy débil y recientemente había sido sometido a una operación muy delicada.

Y los argumentos no se le terminan, pues los convence de decirle que él era un hombre mayor y su familia sabía que a su edad algo así podría pasarle. Pero el responsable le dice que aún así, deben practicar la autopsia por protocolo pero León le insiste en que no lo haga. Les pide además que sean muy discretos, pues es un momento muy difícil para la familia, por lo que les pide a ambos que no lo han público.

Elena habla con su hijo Luis Alberto y le menciona que deben arreglar lo del testamento, pero Luis Alberto está muy dañado y por el momento no quiere hablar sobre el tema. Pero su madre le hace ver que hay que enfrentar las cosas. Pues él le dice que no sabe nada del testamento. Pero Elena no quiere que les quiten lo que es suyo. Pues le advierte que el dolor lo hace vulnerable y no lo deja ver la realidad.

Sofía y Uriel hablan del tema de la muerte de Don Alberto y luego sobre León, pues ella le revela que no lo vio tan preocupado como decía estarlo. El cuerpo del velatorio está listo y León pide al encargado que lo deje sólo, pues le reitera que él era como su padre, pero una vez solo frente a la caja, habla con su foto y le dice que está donde debe estar, donde merece y él va a disfrutar de lo que debió de haber sido suyo desde el principio, que es el consorcio Salvatierra y también Daniela, pues no supera que ella debió de haber sido de él antes que del hoy occiso, pero está dispuesto a recuperarla.

Tamara (Natasha Domínguez) y Soraya se reúnen en la mansión Salvatierra y Soraya le dice que la muerte de su tío es como una mentira, pues no se hace a la idea de que ya no esté. Sorpresivamente llega Britny Chantal (Lore Graniewicz) -la mejor amiga de Mariana- y con todo el cinismo, le pregunta en qué momento llegaron a la vida de los Salvatierra esa "gentuza".

León también llega a la mansión Salvatierra y es abordado por los medios de comunicación, quienes le empiezan a preguntar algunos detalles. Él les informa la causa de la muerte y que si al momento de la muerte se encontraban más familiares con él, León le asegura que así fue, cuando estaba jugando tenis.

El testamento, los beneficiarios

León reúne a toda la familia en la mansión Salvatierra comentarles sobre el procotolo del velorio en la funeraria, Elena y Daniela discuten tras el reclamo de la primera de no haber cuidado bien a su marido y haber permitido que jugara ese torneo de tenis innecesario, por lo que le hace ver que aunque se vista de negro, no la exime de su culpa. Daniela reacciona gritado y León le pide que se controle.

Y tras algunas discusiones entre los integrantes de la familia, Daniela les pide que estén unidos a pesar de sus diferencias, pues es lo que hubiera querido Don Alberto. Y es que, las discusiones entre los dos "bandos" ya empiezan a acalorar cualquier cosa entre ellos.

Coco les dice a los secretarios de presidencia que se vayan a descansar, pues no tiene clara la agenda de trabajo. Jesús (Ricky Gutiérrez) se pregunta quién les va a informar a los clientes de la muerte de Don Alberto, pero Coco sólo pide que esto no se haga una batalla campal.

En la funeraria, los medios están esperando afuera y Luis Alberto le reclama a Santiago que por qué aceptó que su padre jugara ese torneo de tenis si su corazón era muy débil pero él le dice que no sabía nada, pues la operación había sido todo un éxito, según el Dr. Ignacio Benítez.

Y tras el reclamo de Luis Alberto, Santiago se entera de que él tenía problemas del corazón muy fuertes, y no puede soportar que sólo por haberlo agradado con ese torneo de tenis, ya no esté entre ellos, pues no lo que sólo quiso hacer fue hacerse pasar por el hijastro perfecto. Y la discusión aumenta cuando Santiago le restriega que se muere de celos como de costumbre, pero no es su culpa que él no haya tenido una buena relación con su papá y el marido de Mariana le dice que él qué sabe de eso, si nunca ha tenido un padre.

León gana terreno y consuela a Daniela la viuda de Don Alberto Salvatierra. Elena lo llama para ver algunos detalles sobre el testamento y Daniela se queda sola. Luis Alberto sale despavorido de la funeraria tras la fuerte discusión y la prensa se le acerca haciéndole varias preguntas sobre cómo se vive el clima adentro de la funeraria, si habrá alguna ceremonia y si la transmitirán por las redes sociales, pero el heredero Salvatierra los corre y les pide que no los molesten, pues es un momento de duelo para la familia y quieren tranquilidad.

Pero todo se sale de control cuando Maikel Redondo (Andy Lo), el periodista más amarillista que existe, le pregunta si él se quedará al frente de las empresas Salvatierra, Luis Alberto le dice que eso no importa ahorita pero el otro "le pica e orgullo" cuestionándolo sobre si tiene dudas o por qué no contesta a la pregunta y aunado, le quiere sacar información sobre el testamento y Luis Alberto se le va a los golpes.

Elena le pide a León que cuando termine de sonsacar a Daniela quiere que le informe todo. Pues le pregunta si él la traicionaría y León le dice que nunca lo haría, pues es su mejor soldado. Tamara habla con Santiago sobre Luis Alberto y le dice que él era el mejor "hijo" de Don Alberto; en eso llegan Carlos y Emilio, sus amigos de "La Norteñita" y le dan el pésame a Santiago.

Soraya y León hablan sobre la muerte y dice que no lo puede creer; además, lamenta que la muerte de su tía no la favorezca, pues cree que tendrá una guerra muy difícil de ganar con Luis Alberto y Mariana 'la marginal', al frente de las empresas. León le dice que ahora deben reforzar más sus alianzas. Pero él le platica el plan que tiene, de que una vez convenciendo a Daniela, pueden juntarse con las de Uriel y las de ellos y hacerle frente a Luis Alberto y Elena.

Soraya le dice a León que está olvidando un gran detalle, pues el primogénito de Luis Alberto y Mariana al que llama 'engendro', también tiene una parte muy importante de las acciones. León está de acuerdo con que eso es un inconveniente, pero Soraya planea que ella pierda el bebé.

El Dr. Murillo (Rodolfo Arias) platica con Luis Alberto y le hace saber de su consternación, pues más que su paciente, Don Alberto fue uno de sus mejores amigos. Y aunque no es el momento, le pregunta si sabe si le hicieron la autopsia a Don Alberto, pues tiene un mal presentimiento y él querría ver lo que provocó su muerte, luego de que la operación que le hizo el Dr. Benítez habría sido tan exitosa como lo dijeron.

León llega y éste le pregunta que por qué no le hicieron la autopsia a su padre, y León le dice que él mismo rechazó que se la hicieran con el médico que firmó el acta de defunción. Luis Alberto le pregunta que por qué no lo tomó en cuenta para algo tan importante pero él le dice que amigos saben que a su padre no le gustaba perder. Y su siguiente argumento es que todo es muy triste y que un autopsia vendría a alterar todavía más a la familia, por lo que le pide que lo dejen descansar en paz y Luis Alberto se queda conforme.

Cuando Luis Alberto se va, León le reclama al Dr. Murillo que por qué le está metiendo ideas en la cabeza al hijo de Don Alberto, y el doctor le comenta que sólo era una observación. El padre Guillermo escucha parte de la conversación y León le pide que tenga más tacto con la familia.

Pero él sospecha que algo no está bien y se lo hace saber al padre Guillermo, pues le dice que no le cuadra que de repente llegue un médico que nunca había visto y que le promete que le va a salvar la vida y pasa todo lo contrario.

Uriel y Sofía llegan a darle el pésame a Elena. Y ella le pregunta detalles del cardiólogo Dr. Ignacio Benítez al Dr. Murillo luego de que tienen más de 30 años de conocerse, más directamente si cree que él tuvo algo que ver en la muerte de Don Alberto y él le dice que no, pero lo que sí le hace saber es que tiene sus dudas con respecto al diagnóstico.

Los secretarios de la empresa Salvatierra llegan a apoyar a la familia en el momento más duro. Antes del entierro, el padre Guillermo dirige unas sabias palabras a la familia y le da la bendición a Don Alberto Salvatierra Ruíz, para que se reúna con quienes se han ido antes que él. A Luis Alberto se le vienen los recuerdos de cuando su hermano Matías (Héctor Salas) murió ahogado cuando eran niños.

En el panteón, Elena le dice a León que tiene que hacer la cita con el notario en cuanto antes, Daniela llega y le hace saber que qué descaro el suyo, que por lo menos se debería de esperar a que se enfríen los restos de su marido, pues mientras ésta le dice que necesita conocer ese testamento, pues hay muchos intereses, son muchas personas las que dependen del documento y todo tiene que quedar por asentado y claro. Pero Daniela le dice que ya existe y que todos estarán en la lectura del testamento. Elena saca su veneno y le dice que espera que no haya sido tan avorazada de haber cambiado alguna cláusula pero ella le dice que no se preocupe, pues ese puesto, ya está ocupado por ella.

Coco prepara todo en la sala de juntas de la empresa, pues en unos momentos de leerá el testamento de Don Alberto. Daniela le agradece a León todo su apoyo. Mientras tanto, Elena le mete en la cabeza a Luis Alberto que debe luchar por lo que es suyo y debe defenderlo, además le hace saber que cuando él esté al frente, le va a comprar sus acciones a Daniela para tener el poderío.

Tras haber leído las cláusulas correspondientes, ahora el Notario Público lee lo ue ha dejado a cada integrante de la familia y hasta algunos empleados de la empresa. A Socorro 'Coco' Buendía (Dobrina Cristeva), le deja un sueldo vitalicio, al Padre Guillermo (Henrry Zakka) le dejó un sueldo de caridad equivalente al diezmo para las obras que él considere necesarias en su parroquia y comunidad.

En cuanto a la familia Salvatierra, la casa de Valle de Bravo se la deja su esposa Daniela así como su parte legal de las acciones de la empresa. La mansión Salvatierra, de dividirá en partes iguales para Daniela y su hijo Luis Alberto. Por otro lado, nombra a Elena como la administradora de los bienes del hijo primogénito que están esperando Mariana y Luis Alberto.

Y el silencio se hace más profundo cuando se revela que a Santiago -bajo la denominación de su otro hijo- le deja el 10% de las acciones de la empresa, lo que por supuesto es bastante, y todas las miradas de la familia se dirigen a él; siendo éste el primer sorprendido.

Cosas nuevas se vienen a "Los Ricos También Lloran"

