Tras lucir sus curvas, Marjorie de Sousa llora con su última escena de La Desalmada

Todo principio tiene un fin y el de la actriz Marjorie de Sousa en la telenovela "La Desalmada" ya llegó. El pasado lunes dijo estar lista para su última escena de la telenovela y al mismo tiempo hizo gesto de tristeza, de llanto.

No es la primera vez que la venezolana manifiesta su tristeza por terminar el proyecto, pues hace unos días, la actriz Kimberly Dos Ramos, quien hace el personaje de Isabela Gallardo Torreblanca -hija de Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa)-, compartió en sus historias de Instagram que luego de un arduo trabajo, estaban a punto de terminar de grabar sus escenas.

"Me preguntan mucho y obvio que amo trabajar con Marjorie, mamacita, ve esta mamacita, Maca [Macarena Miguel] tú también eres mamacita... ¡ay no, voy a llorar... no me recuerdes que ya estamos terminando... los queremos", mientras la venezolana agregó: "Ay, los vamos a extrañar... uuuu... ¡cállate!... ¡que se repita!".

Lee también: ¡Linda! Marjorie de Sousa posa en bikini y tacones; celebra el fin de semana

Por su parte, fue de Sousa quien reveló que ya se encontraba grabando la última etapa como la villana Julia Torreblanca, también a través de sus historias de Instagram:

"Y pues ya estoy arreglándome para la última escena de Julia de este proyecto".

Lee también: En medio del caos, Marjorie de Sousa se mete a la cama con Eduardo Santamarina en La Desalmada

En una segunda historia, Marjorie de Sousa de 41 años agregó: "Una buena manera de cerrar este personaje -con los pelos parados que ya Carmenchú me los está bajando-, es con mis muchachones, aquí -el staff de la producción de "La Desalmada"-.

"@marjodsousa cerrando con otro hermoso personaje Antagónico 'Julia Torreblanca de Gallardo' GRACIAS POR TANTO Y POR TU TALENTO GÜERA!!! @desalmadatv @elgueromex", se lee en la descripción que fue compartida por su fanpage (página de fans) @sousaticos, mientras se nota la tristeza de no ver más a la venezolana en el proyecto, con unos corazones rojos rotos y una carita triste.

Y claro, las preguntas de los fanáticos no se hicieron esperar sobre qué pasará con Julia Torreblanca en el final del proyecto producido por José Alberto Castro para Televisa: "Hoy capitulo 31. Hasta ese capitulo aparece julia? Cómo morirá Julia o que le harán?".

Síguenos en