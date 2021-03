Tras llamarlo lambiscón, Héctor Sandarti tiene Algo bueno qué decir de Fernando Colunga, galán de tv

Luego de que el presentador de tv Héctor Sandarti se halla expresado de forma despectiva del actor Fernando Colunga , por un incidente del pasado y que en el momento lo dejó desconcertado, recientemente, la estrella guatemalteca se retractó y vio lo bueno del actor, pues tuvo "Algo bueno qué decir" de quien se consolidó por muchos años, un galán de las telenovelas .

Y es que, tras darse cuenta de que por sus ganas de salir adelante Fernando Colunga logró ser visto y más tarde catalogado como el galán de las actrices más guapas y con quienes protagonizó las telenovelas más exitosas, Héctor Sandarti , no pudo dejar de reconocer que la imagen que el actor mexicano reflejaba y su perseverancia ante los productores de Televisa, rindió frutos.

Y por ellos, fue en su cuenta oficial de Instagram que Héctor Sandarti , compartió lo que aprendió de Fernando Colunga mientras no lograba comprender que lo hubiera dejado hablando solo en los pasillos de Televisa cuando todavía, ambos eran estudiantes del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA ); pues pese a que los dos se consagraron como actores famosos de la televisora de San Ángel, es evidente la enorme diferencia que hay entre uno y otro en cuanto a trayectoria artística.

"Esto es lo que aprendí de Fernando Colunga. Este es un segmento del 3er episodio de“ Algo Bueno Que Decir ”, donde comparto con ustedes lo que aprendí de Fernando Colunga. Espero les guste, comenten y lo compartan. Feliz viernes !!" , escribió el también actor de origen guatemalteco.

Así comenzó Sandarti, contando su motivadora anécdota sobre Fernando Colunga: "Había un compañero mío -bueno, ex compañero- de Televisa -del CEA-, que yo siempre lo veía impecable, se llama Fernando" ...

"Fernando siempre llegaba impecable, de traje, zapato bien lustrado, corbatita, perfumado, siempre lo veía así, de un lado para otro, nadie lo conocía, era un actor obviamente desconocido, pero él se movía con una seguridad y una elegancia. Me acuerdo que un día platicando con él de trabajo, Fernando me decía ‘no, tú síguele buscando’. En eso aparece un productor caminando por ahí, Fernando me dejó hablando solo con tal de irse a saludar, para mí eso era como lambisconear, al productor y ejecutivo que iba caminando por ahí. Yo dije, ¿qué onda con Fernando que me deja aquí hablando solo? Ya se le subió, y a parte, ¿qué se le subió? ¡Si nadie le conoce!", reveló el actor de "Hasta que el dinero nos separe" (2009).

"Un día, metido en mi cama a las 3:00 de la tarde, sin trabajo, solo, desesperado sin que pasase nada en mi vida, ni en mi carrera; de repente veo en la televisión a mi amigo Fernando promocionando su primer protagónico. Dije: '¡Qué razón tenía Fernando de ser como era y actuar como actuaba!', ese día me di cuenta que él hizo algo que yo no había hecho, y es que se la creyó" el guatemalteco y continuó:

"Hoy, Fernando puede presumir de haber sido uno de los actores mejor pagados de Televisa, tal vez ya saben de quién estoy hablando, ajá, de Fernando Colunga. ¿Saben qué hizo Fernando bien? Se la creyó todo el tiempo siendo un perfecto desconocido, recién graduado del CEA. El iba a Televisa con la actitud y elegancia de la estrella que ya sabía que podía ser. Se la creyó desde antes; no necesitó de un contrato. Todo lo que tú creas, te concentres, desees ardientemente y creas sinceramente, se los juro que inevitablemente se va a convertir en realidad".

Y es que Sandarti, pese a que ha hecho algunas telenovelas en México en producciones de Televisa, no lo ha hecho tan exitosamente como Fernando Colunga, quien por décadas fue el galán de las telenovelas de dicha televisora y hoy, sigue siendo recordado en la historias de la fábrica de sueños que, pese a su retiro de la empresa y de los foros de grabación, siguen siendo las más recordadas.