Tras las primeras imágenes, así luce Aracely Arámbula como La Madrastra en el póster oficial

Luego de las primeras imágenes reveladas y las primeras escenas de su más reciente telenovela en su regreso a Televisa, así luce la actriz Aracely Arámbula como 'La Madrastra' en el póster oficial del melodrama del mismo nombre.

Esto, tras el regreso oficial a la televisora que la vio nacer y crecer como actriz, años después de que el recordado payasito Ricardo González 'Cepillín', la conociera en una feria de Santa Rita, Chihuahua y le augurara que si se lo proponía, podría ser la próxima vedette de México en unos años.

Y la boca de 'Cepillín' estaba llena de razón, pues desde que Aracely Arámbula empezó a figurar en telenovelas como "Prisionera de Amor" en 1994 y más tarde en "Soñadoras" (1998-1999), se ha convertido en una de las actrices más queridas de México, Latinoamérica y el resto del mundo luego de producciones como "La Doña" de Telemundo (2016-2020), cuando 'la Chule' decidió migrar a Estados Unidos.

Pero en su regreso a Televisa este 2022 -trece años después de hacer la tercera versión en México de "Corazón Salvaje" (2009)-, Aracely Arámbula ha causado un total alboroto con su llegada nuevamente a los foros de la televisora de San Ángel y ya se puede ver el avance de "La Madrastra", telenovela que protagonizará al lado del actor chileno Andrés Palacios.

Y tras ello, la actriz ha agradecido por el recibimiento tan espectacular que le ha dado la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean, luego de su inesperado regreso; pues en su cuenta de Instagram la también cantante compartió: "SIEMPRE AGRADECIDA @drleoarambulaoficial" por los promocionales que ya se pueden ver dentro de la programación del Canal de las Estrellas.

Que ya se ha llevado los aplausos de famosos que la quieren y que forman parte de su vida como Michelle Vieth, con su comentario: "VAMOS SIS!!" o Anastasia Acosta, su compañera de escenario en la puesta en escena "¿Po qué los hombres aman a las cab***nas?": "Espectacular!!!! felicidades".

También se puede ver la admiración que le tienen famosos como el fotógrafo Uriel Santana (quien se dice que es su pareja) y el periodista de Telemundo Quique Usales, quien además es muy amigo de la actriz. Además de Mariana Garza, la ex Timbiriche que también ha vuelto a las telenovelas este 2022 con una participación especial en "Vencer la Ausencia" que iniciará este lunes 18 de julio a las 8:30 pm: "ASÍ, O MÁS HERMOSA?" o el comentario de su productor Rubén Lara de la mencionada obra de teatro: "Me encanta!!".

Y el póster oficial de "La Madrastra" telenovela que está por estrenarse en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas, deja ver a Aracely Arámbula más empoderada que nunca, tras asomar la mitad del rostro, detrás de una malla ciclónica (que simula la cárcel) y con la leyenda que reza: "ELA NO CONFÍA EN NADIE, TODOS MIENTEN".

También se puede ver e título completo de este sexto remake -séptima versión-, "La Madrastra, el amor lo cambia todo", cuyo slogan es literalmente igual al de la telenovela "Camaleones" (2009) de Rosy Ocampo para Televisa, protagonizada por Belinda, Pe Wee y la fallecida actriz Edith González, que decía: "El amor todo lo cambia" y por el que los internautas ya han emitido sus opiniones, que más que opiniones son críticas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!