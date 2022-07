Tras la traición de Lenar, Jerónimo empieza a simpatizar con Esther en Vencer la Ausencia

Luego de que Jerónimo y Esther (David Zepeda y Mayrín Villanueva) se conocieran por primera vez, ambos empiezan a simpatizar, esto, luego de que él no ha sido bien recibido en su casa por sus hijos y su esposa Lenar (Laura Carmine) quien además lo traicionó con una nueva pareja en la telenovela "Vencer la Ausencia".

En un principio Jerónimo era quien le quería cortar la conversación a Esther, tras entregarle la placa de su hijo Iván (Andrés Vázquez), debido a que fue la última persona que lo vio con vida antes de la explosión del camión; pero ahora, después de darse cuenta de la traición de su esposa y del rencor que le guardan sus hijos por tantos años de ausencia, es él el que ahora necesita que Esther le tienda la mano.

Esther le llamó por teléfono en un momento de soledad para preguntarle cómo le había ido en su viaje a Estados Unidos, a donde se suponía que se regresaría, tras conocer al tipo con el que su mujer ha hecho una vida de pareja por los últimos cinco años.

La llamada de la salvación

Y a decir verdad, Esther no pudo ser más oportuna, pues justo él se acababa de salir de su casa para ir a buscar otro lugar donde vivir, una vez que le advirtió a Lenar que ya no iba a contar con todo su apoyo económico por haberlo traicionado de esa manera y con alguien que él conocía ocultándole ambos su relación.

Jerónimo le informa a Esther que no se fue a Estados Unidos y que ahora es él quien necesita de su apoyo y pide que se vean en el mismo parque donde él le entregó la placa de identificación de su hijo Iván. Ella accede y él le pide que le ayude a buscar un departamento de renta, pues ya no tiene donde vivir.

Jerónimo busca dónde vivir

Lo que podría obedecer a varias teorías; la primera es que él comparta departamento con Esther, pues es una mujer sola que por lo pronto se hace acompañar de su madre Claudia (Silvia Mariscal); otra opción es que compartiera departamento y gastos con Rayo (María Perroni Garza), quien acaba de quedar huérfana por la muerte de su madre Margarita (Mariana Garza), o la otra es que encontrara un departamento para él solo.

Lo cierto es que tras la traición de Lenar, Jerónimo empieza a simpatizar con Esther y pronto podría haber grandes sorpresas entre ellos dos. Y es que, la situación se puso de a peso en la casa de los Garrido Ramírez, luego de que Jerónimo les leyó la cartilla a todos y cada uno de los integrantes de la familia y hasta evidenció a su esposa al decirle que desde hace mucho había hecho lo que se le había dado su gana.

Y no conforme con ello, les dijo que quien no quisiera vivir bajo el mismo techo que él, se podían ir, pues la puerta está muy ancha, tanto así, que Lenar le dijo que si no se iba él, la que se iba era ella. Pero él le dijo que por lo pronto se iba a descansar a su habitación y por fin, en una cama decente; por supuesto todos se quedaron callados. Pero finalmente él es el que decide irse de la casa.

Las cosas se vienen fuertes para esta y otras familias que están marcadas por dos muertes de familiares que les hacen mucha falta a las protagonistas de "Vencer la Ausencia". Para no perderte ni un detalle, no te pierdas el melodrama de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

