Tras la pasión que desatan sus labios, Sara se entera de que Juan no es su hermano en La Herencia

Desde que llegó a la hacienda de los hermanos del Monte a reclamar su parte de la herencia que les dejó su padre Severiano del Monte (Leonardo Daniel), Sara del Monte (Michelle Renaud) -la única hija mujer legítima del fallecido hacendado-, ha hecho todo por "encajar" en el seno familiar y recientemente se enteró de que Juan del Monte (Matías Novoa) no es su hermano de sangre en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Con un puesto como alta ejecutiva del área de finanzas en las empresas de la familia del Monte, Sara empieza a encontrar estabilidad económica, una vez que ha sido aprobada -más de a fuerza que por gusto-, su colaboración por "sus cinco hermanos" y Juan -el primero en dar su voto de confianza-, Mateo, Simón, Pedro y Lucas-, pero además, descubre inevitablemente el amor.

Y aunque con "todo" en contra -la mala voluntad que le tienen algunos de sus hermanos legítimos como Simón (Emmanuel Palomares) o Mateo (Mauricio Henao)-, Sara del Monte llega a engatusar con su innegable belleza, su carisma y su inteligencia a Juan del Monte, quien se ha quedado a cargo como el responsable de todo cuanto pase tanto en las empresas del ramo aguacatero, así como en la hacienda que comparten los cinco junto a Sara.

Julieta Millán, la rival de Sara

No obstante, la mala voluntad que le tienen Simón y Mateo a Sara, no será el único punto que Sara tendrá para hacer realidad un amor con el hombre que hasta hace poco creía ajeno y prohibido, pues la presencia de Julieta Millán (Paulina Matos), es la mujer que ya se ha dado cuenta de las miradas que se echan Juan y Sara cuando están juntos, así como el hecho de encontrarlos en situaciones comprometedoras en varias ocasiones.

No por nada, Julieta ya se le fue a los golpes a Sara y hasta el labio le rompió, pues ella está obsesionada (más que enamorada) de Juan, pero aunque ella lo ama, se ha ganado una fuerte reprenda de Juan por haber actuado así con Sara cuando "no tenía motivos" para hacerlo, según le dijo.

Sara descubre que Juan no es su hermano legítimo

Pero tras la pasión que desatan sus labios y sus miradas cada vez que están solos y frente a frente, Sara descubre de boca de él, que Juan no es su hermano legítimo, y más tarde, parece no sorprenderse cuando está escuchando lo que en verdad pasó con Juan y Pedro cuando apenas eran unos niños.

Sara está en la cocina de la hacienda de los del Monte con Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), el hombre que conoce todos los secretos de Don Severiano y él le cuenta lo que pasó cuando Juan, Pedro y los demás hermanos del Monte eran unos niños.

Modesto le revela que Juan y Pedro son hermanos de sangre y cuando eran unos niños sufrieron muchas carencias, pues además de todo, eran muy pobres, incluso le cuenta que él los conoció desde antes de que sus patrones los adoptaran, y ellos andaban descalzos, pidiendo dinero a la gente para poder comer.

Pero casi se le va la lengua de más y por poco y le cuenta con quienes vivían los niños. Acto seguido salva la situación diciéndole a Sara que nunca había conocido a dos niños que sufrieran tanto como su Juan y su Pedrito. La historia sigue cuando Modesto le dice que Juan nunca había sido rico hasta que Don Severiano y Doña Catalina de Arango (Anna Ciocchetti) los rescataron de la muerte. Y ahora, sólo desea para ellos que encuentren la paz y que sean muy felices.

Después de revelarse su amor mutuamente Sara y Juan en una noche lluviosa y fría y de que ella le dijera que se va a ir de la cas porque es lo mejor de todos, Juan le dice que no lo permitirá, y si se lo pidió antes cuando recién llegaron ella y su madre Déborah (Elizabeth Álvarez) a la hacienda, hoy ella se ha convertido en la mujer que está cambiando su vida.

Lo que provoca que él le suplique que no se vaya de la casa y Sara le confiesa que no sólo su mundo ha cambiado, sino también el de ella pero si ha tomado esa decisión es porque ella cree que es lo mejor para todos. Pues Sara, más que él, le revela que si ambos tienen tanto miedo al amor, es porque no lo han conocido y ella no quiere sufrir.

¿Se irá de la hacienda Sara? Para descubrirlo, no te pierdas "La Herencia, Un Legado de Amor" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

