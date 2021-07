Tras importante oferta, Allisson Lozz revela si regresará a las telenovelas

A 12 años de haberse retirado de las telenovelas, Allisson Lozz reveló que recibió una importante y jugosa oferta para retornar a la pantalla chica con algún melodrama, por lo que sus fans comenzaron a hacer especulaciones sobre si la volverán a ver pronto en la televisión.

La protagonista de “Al Diablo con los guapos”, producida por Angelli Nesma para Televisa, decidió salir al paso de estas cuestiones y reveló de una vez por todas si regresará a las telenovelas o no, pues aseguró que sí le ofrecieron un monto bastante considerable para retornar a los foros de grabación.

Fue desde una dinámica en su cuenta oficial de Instagram donde Allisson Lozz respondió una pregunta realizada por una de sus fans y reveló que sí le llegaron a poner sobre la mesa una importante oferta para volver a las telenovelas, pero su respuesta fue no.

Muy activa en redes sociales, desde donde promociona las productos de una marca de cosméticos internacional de la que es directora de zona, Allisson Lozz sostuvo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram (ya no disponibles), donde respondió varias cuestiones de sus seguidores.

Como anteriormente ha mencionado, la protagonista de “En nombre del amor” dijo que su retiro de la actuación había sido una decisión que tomó de manera consciente y que no se arrepiente, por lo que una de sus seguidoras le preguntó que qué pasaría si le ofrecieran cuatro veces más de lo que gana actualmente para regresar a las telenovelas, y esto fue lo que respondió.

“Me lo ofrecieron y más que eso pero no, nunca jamás de los jamases, ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios'', comentó la ex actriz muy segura de sí misma, descartando totalmente un posible retorno a la pantalla chica.

Allisson Lozz sostuvo que valora mucho el tiempo que comparte con sus hijas y su esposo y que eso es algo que no cambiaría por nada: “Ningún dinero podría comprar el hecho de que yo pueda educar a mis hijas, que las pueda criar, que estén conmigo. Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá actualmente, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no”, afirmó.

En otro Live que realizó en Instagram hace unas semanas, la ex actriz señaló que la actuación es algo que sí le gustaba hacer pero también era un mundo en el que se sentía muy sola y vio que muchas otras personas también estaban muy solas, por lo que decidió salirse. Mira lo que dijo a partir del minuto 33.

“Recuerdo que muchos decía ‘ay, va a volver luego, luego, es una racha’, pero no era una racha, era algo muy en serio, creo que cada que pasa estoy más segura de mi decisión… Gracias por lo de buena actriz, pero no es sólo por eso, es por cómo se desenvuelve, es triste, solo, en mi experiencia fue así”, dijo.

