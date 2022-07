Tras grabar promocionales, se retrasa el estreno de Corona de Lágrimas 2; ¿por qué?

La mañana de este martes, se ha revelado que ya se graban los promocionales de la telenovela "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas", como se ha dicho que se llamara la segunda parte y continuación del melodrama que ha dejado huella desde 2012. No obstante, no todo sería felicidad en esta producción, pues ha trascendido que la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, ha retrasado una vez más su estreno; pero, ¿cuál es la razón?

Resulta que, tras varios meses de grabación de este prometedor melodrama del creativo de la televisora de San Ángel, le han metido mucho presupuesto al melodrama, por lo que, tras revelarse que "Corona de Lágrimas 2" está prevista para estrenarse en el horario vespertino de las 6:30, el productor y el elenco no se conforman por menos de estrenar en horario estelar de las 9:30 pm.

Y es que, no es un secreto para nadie que el horario de las 6:30 pm no es tan bueno como el de las 9:30 para estrenar una telenovela del nivel que tiene "Corona de Lágrimas", y menos si se trata de enaltecer detalles como el regreso de Victoria Ruffo a los melodramas tras "Cita a Ciegas" (2019) y de otras actrices que prácticamente tenían en pausa sus carreras en el mundo de los melodramas, como Lola Merino, Geraldine Bazán, Raquel Garza o Roxana Castillo.

La información ha sido compartida por el canal de YouTube de Lesly Arellanos, y cuyo experto en materia de melodramas, asegura que el hermano de Verónica Castro le ha invertido una buena cantidad de dinero con locaciones, ambientación, vestuario, el libreto, así como el regreso de la primera actriz y protagonista de la historia de los Chavero Hernández.

Incluso, dicho canal advierte que Victoria Ruffo pide muchos requisitos y condiciones para protagonizar un melodrama, por lo que la inversión tiene que recuperarse a como dé lugar. Aunque por otro lado, es bien sabido que como dice el dicho "El que es perico donde sea es verde" en el sentido de que si la historia es del gusto del público, no importa el horario en el que se transmita una telenovela, y puede llegar a romper índices de rating, como "Te Doy la Vida" (2020) de Lucero Suárez o "Vencer el Miedo" (2020) de Rosy Ocampo que llegaron cerca de los 5 millones de televisores sintonizando las historias.

Con todo y la grabación de promocionales de "Corona de Lágrimas", ya sería la cuarta vez que se retrasa el estreno; la primera fecha contemplada para salir al aire este 2022, fue el 6 de junio, y tras alargarse una semana más "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), la segunda fecha para el estreno sería el 13 de junio pero no fue así.

Posteriormente entró al aire el programa unitario "Esta Historia... Me Suena Vol. 5", y tras esperar a que subiera el rating en dicho horario vespertino, la tercera fecha para el estreno de "Corona de Lágrimas 2", sería el pasado lunes 18 de julio, a la par de "Vencer la Ausencia", y el siguiente obstáculo sería el estreno de otro programa unitario "La Rosa de Guadalupe" ahora en horario de 2 horas, cuya última transmisión sería el próximo 19 de agosto dando paso a "Corona de Lágrimas 2" para estrenarse el día 22 del mismo mes, no obstante, el unitario se alargaría una semana más, terminando el 26 de agosto, por lo que la historia de los Chavero Hernández continuaría finalmente el día 29 de agosto.

¿Será que la historia está embrujada o hay alguien que no quiere ver triunfar a 'El Güero' Castro de nuevo en la pantalla chica a través de sus historias?

Pero mientras tanto, los promocionales se graban con toda la pasión que caracteriza al creativo de Televisa y al elenco que está a semanas de entrar al aire, si es que se queda en ese horario y estrenara la última semana de agosto.

Y 'la Queen', ha expresado su emoción tras grabar los promocionales que se espera, pronto salgan al aire en la programación del Canal de las Estrellas:

"Estamos felices todo el equipo porque pues yo creo que un proyecto que teníamos en mente desde hace mucho y ahorita grabando promocionales y juntándonos todos con tan buena vibra, la verdad creo que hemos formado un gran equipo, una gran familia".

En cuanto a los bailes que se avienta entre las grabaciones de la telenovela junto con otros actores, la primera actriz dijo:

"Es que ¿sabes qué? la verdad, conforme pasan los años dice uno, 'Tiene uno que divertirse'; hasta dentro de lo malo que pueda haber en el día, tienes que tomarlo también con diversión, porque se va tan rápido la vida y el tiempo que no vale la pena no enojarte, ni estar de malas, ni pensar nada malo, ni desearle nada malo a nadie".

Por último, la actriz de 60 años, como buena anfitriona del proyecto, trata de inyectarle su buena vibra y energía a todos sus compañeros del melodrama, con quienes ya trabajó en la primera parte de "Corona de Lágrimas" y en esta nueva entrega, por eso busca divertirse entre las escenas.

