Tras grabaciones de Vencer el Pasado, Sebastián Rulli se separa de Angelique Boyer

Tras el éxito que han tenido en la telenovela "Vencer el Pasado" (2021), el actor Sebastián Rulli se separará temporalmente del amor de su vida, la actriz Angelique Boyer. La razón obedece a compromisos de trabajo por parte del actor argentino, quien recientemente firmó un nuevo contrato de exclusividad con Televisa.

En entrevista con Luis Alejandro Ortega de Televisa Espectáculos que concedió el último día de grabaciones de la telenovela producida por Rosy Ocampo para la televisora de San Ángel, Sebastián Rulli explicó las razones que lo llevarán a separarse temporalmente de Angelique Boyer, con quien ha protagonizado su último proyecto televisivo en el género de las telenovelas, convirtiéndose en el cuarto como protagonistas.

"No puedo estar más agradecido con esta empresa [Televisa], aquí he hecho mi carrera, mi vida, me ha dado la oportunidad de crecer como ser humano y actor, y agradezco infinitamente la oportunidad de poder estar trabajando con ellos".

Lee también: Marjorie de Sousa presume talento con pasos de Samba en minifalda de cuero y tacones

Por otro lado, el histrión de 46 años, habló de las nuevas oportunidades que la empresa está dando a los actores que se han sumando a sus filas últimamente y desde hace muchos años: "Sí, se ha abierto el trabajo en varias plataformas, hay mucha diversidad, pero yo soy el más feliz de poder seguir trabajando en esta empresa, con esta familia, y sobre todo en México.

Entre tanto, quien da vida da Darío Valencia o Mauro Álvarez en "Vencer el Pasado", habló de su siguiente proyecto que lo llevará a estar fuera de México por una temporada:

Lee también: Sebastián Rulli sigue los pasos de Angelique Boyer y le dice adiós a Vencer el Pasado

"Una obra que teníamos programada desde antes de la pandemia y bueno, no se pudo; ahora ya está todo organizado y tenemos unas fechas que se van a hacer en octubre y otras en noviembre". Se trata de una reconocida obra de teatro bajo el título de "Divorciémonos mi amor".

"Una historia que hicimos once años ya, aproximadamente con Mariana Seoane... Hay algunos personajes que ya la habían hecho y otros que son nuevos, el elenco está muy interesante, empezamos ensayos; está Juan Soler, dirigiendo Alexis Ayala, Maillani Marín, Julián Gil, Sherlyn, Julio Camejo...".

El actor que vive para divertir y entretener al público mexicano y extranjero con sus diversos personajes, se verá obligado entonces, a separarse de su amada novia Angelique Boyer, con quien tiene ya, prácticamente siete años de relación sentimental.

Por lo pronto, y tras rumores de que Rulli pueda estar como protagónico del remake de "Los ricos también lloran" u otros melodramas, se podrá seguir disfrutando de su participación junto a Angelique Boyer en "Vencer el Pasado" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en