Tras fracaso en novela, Carmen Villalobos se defiende de ataques: "Nunca fue mi intención imitar a Marcela"

Tras el anuncio de que el remake de la telenovela Hasta que la Plata nos Separe salía del horario estelar debido a la poca audiencia que tenía, ante esto Carmen Villalobos, la protagonista ha recibido cientos de críticas supuestamente por no llegarle al nivel de Marcela Carvajal, actriz que primero le dio vida a Alejandra Maldonado en la primera versión de la novela en el 2006.

Al igual que la primera versión el remake de Hasta que la Plata nos separe, se estrenó por la candena internacional Telemundo en el horario estelar pero debido a su poca audiencia se cambió al horario 1:00 p. m. en Estados Unidos, mientras que en Colombia se sigue transmitiendo en el 9.30 aunque su audiencia no es my buena. Esta sítuación dividió opiniones en redes sociales y puso en el ojo del huracán a Carmen Villalobos, supuestamente por no estar al nivel de la protagonista original, Marcela Carvajal.

Fue a través de las redes sociales que la actriz colombiana se defendió ante tantos ataques que ha recibido a raíz del cambio de horario de la telenovela que protagoniza, especialmente la famosa respondió a un usuario en específico que le indicó que era muy difícil que ella le llegará al nivel de Marcela Carvajal; la actriz no se quedó callada y respetuosamente le dijo que nunca había sido su intención imitar a su colega.

“Me voy a meter a la boca del lobo. Muy difícil para la señora Villalobos llegarle al nivel de actuación de Marcela Carvajal”, escribió el seguidor. A lo que la actriz contestó.“No te preocupes. Es tu opinión y es súper respetable. Nunca fue mi intención imitar a Marcela! Hice mi propia versión de la mano de mis directores! Un fuerte abrazo! Ojalá sigas viendo la novela, como hasta ahora”, respondió la colombiana.

Recientemente Carmen Villaobos causó todo un alboroto en su perfil de Instagram tras compartir unas reveladoras fotografías en las que aparece modelando una delicada lencería; prendas que usó para unas escenas precisamente de la telenovela Hasta que la Plata nos Separe. "Hoy es viernes de muletas .La #princess saca toda su artillería "literal" para seducir al #prince @gregoriopernia !. Que creen que pase?. Esta noche #hastaquelaplatanossepare a las 9:30 por @canalrcn", escribió la famosa junto a las imágenes.

Cabe mencionar que la famosa recientemente también se vio involucrada en una polémica luego de que circulara el rumor de que se estaba divorciando de Sebastián Caicedo, chisme que comenzó debido a que los famosos no comparten ninguna fotografía juntos pero tal parece que su relación esta en su mejor momento aunque ahorita se encuentran separados por cuestiones de trabajo.

