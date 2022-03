Tras final de Mi Fortuna es Amarte, David Zepeda enternece al hablar de Benja

Luego de meses de grabaciones y de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" y del éxito en pantalla, es inevitable percibir el vínculo que se creó entre el actor David Zepeda -protagonista del melodrama- y el pequeño André Sebastián González, quien encarnó a Benjamín 'Benja' y de quien el histrión habló, enterneciendo con sus declaraciones.

Y es que, tras el rotundo éxito de la novela producida por Nicandro Díaz para Televisa Univisión, el actor ha sido cuestionado por la prensa sobre la gran química que hubo entre ellos, que hicieron la mancuerna de padre e hijo y la conexión que enamoró a todo México.

El protagonista de "Mi Fortuna es Amarte" que hizo pareja con Susana González, dijo que su relación con el niño estuvo llena de magia, pues es un actor muy talentoso, por lo que la química que lograron en las grabaciones, se vio reflejada en el excelente resultado en la pantalla chica de Televisa.

"André es un súper actor, un niño muy talentoso. Lo hizo lucir todavía más su entrenador, su director de escena el maestro Beto; lo hacíamos sentir muy cómodo. Fue un trabajo muy bonito que hizo el niño, tuvimos una relación muy linda, con mucho amor, mucho respeto, mucha paciencia y lo hizo increíblemente bien, teníamos una conexión sumamente especial y actoralmente también", dijo Zepeda.

La relación entre Chente y el pequeño Benja, llevó a la prensa a cuestionar a David Zepeda sobre el tema de la paternidad y si su relación con el actor infantil ha despertado en él las ganas de convertirse en padre, lo que el galán de telenovelas dijo:

"Siempre he tenido el instinto paterno, tengo dos sobrinos que son muy importantes en mi vida. Siempre ha estado ese instinto y vamos a ver qué sucede en la vida, a ver si Dios me da la oportunidad de ser padre, pero por lo menos soy padre de alguna manera de mis sobrinos y de mis tres perritos rescatados", expresó.

Por otro lado, David Zepeda habló de su final como Chente en "Mi Fortuna es Amarte", quien finalmente logró alcanzar la felicidad plena y absoluta al lado de Natalia Robles (Susana González), y reveló si estuvo conforme con el final.

"Me encantó, a mí me encantan las finales con sorpresas que atrapen al público, que lo mantenga pegado al televisor con finales inteligentes y creo que esta novela tuvo esos ingredientes", indicó el también modelo.

Por último, dijo que aún no puede hablar del siguiente proyecto en su carrera abiertamente, pero aseguró que seguirá trabajando y está muy feliz del rumbo que lleva su carrera artística:

"Vienen cosas hermosas, ya se las confirmaré cuando me den autorización. Me tiene muy feliz otro personaje muy complicado, que sufre muchas situaciones que mucha gente las va a entender, que las ha vivido y un gran elenco con una gran historia", finalizó.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!