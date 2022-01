El mes de octubre de 2021 fue de gran éxito para la telenovela "La Desalmada"; y es que, mientras en México se iba terminando el día 29, en Estados Unidos tenía apenas dos meses de haberse estrenado a través de la señal de Univisión y hoy, que la historia está apunto del desenlace, la actriz Marjorie de Sousa invita a ver el final en el melodrama, de Julia Torreblanca su exitosa villana.

Desde que empezó la historia de amor y desamor, intriga y pasión entre Fernanda Linares (Livia Brito) y Rafael Toscano (José Ron), en "La Desalmada" (2021) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y Univisión, el personaje de Julia Torreblanca fue uno de los favoritos del melodrama de corte campirano.

Pues su belleza y habilidad para hacer desvariar hasta al más cruel de los villanos como lo fuera Octavio Toscano -interpretado por Eduardo Santamarina-, fue lo que más llamó la atención a millones de fanáticos de "La Desalmada".

Incluso, su sorprendente final, luego de haberse quedado sin nada, y lo más importante, sin su familia, a la que prefirió perder por convertirse en la amante del despiadado Octavio Toscano y quien les jugó chueco, tras haberlos despojado de su fortuna, mantuvo al filo de asiento a los espectadores del melodrama.

Julia Torreblanca flaqueó al verse sola y desvalida tras sus múltiples jugadas maléficas que se llevaron por delante a su familia; sin embargo, la admiración de la propia Marjorie de Sousa a su intrépido personaje, radica precisamente en su persistencia por mantener una vida de lujos a la que estaba acostumbrada, sin importar lo que tuviera qué hacer para conseguirlo.

Por lo que, tras el rechazo de su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos) y recibir como pago a su maldad y a haberle echado a perder la vida, Julia se ve orillada a vivir en la peor de las miserias, pero sus ganas de salir adelante ¡la llevaron a lo inesperado!

Su ex esposo Germán Gallardo (Sergio Basáñez) recuperó su vida tras enamorarse de nuevo y declararle su amor a Leticia Lagos (Marlene Favela), después de que ambos se dieron cuenta de que sus parejas los engañaban descaradamente y aún así, Julia Torreblanca le pidió una oportunidad de rehacer su vida cuando al lado de él y su hija cuando se enteró de que había recuperado su hacienda y sus bienes materiales.

Pero éste la mandó por un tubo, literalmente y le hizo ver que el gran daño que les había hecho a él y a su hija Isabela, era irreversible, por lo que le cerró toda posibilidad a reiniciar una vida juntos.

En tanto, la recta final de "La Desalmada", ya ha comenzado y el público estadounidense está a punto de ver en lo que se convirtió Julia Torreblanca. Por su parte, tanto Marjorie de Sousa se ha encargado de publicar a través de sus historias de Instagram, un par de postales con las que invita a ver el final de su personaje dentro del melodrama.

No obstante ante el mismo, la producción de 'El Güero' Castro, ha dejado abierta la posibilidad a una segunda temporada, que debido a su actual producción con "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", no ha aterrizado públicamente una segunda temporada, aunque el final, así lo indica, pues quedaron muchos cabos sueltos.

Por otro lado, Marjorie de Sousa se ve cobijada por un nuevo galán llamado 'El Caimán', que se sabe, será el que la salve del malvado Octavio Toscano en la segunda entrega de la telenovela. Por lo pronto, no te pierdas del final de "La Desalmada", este lunes 10 de enero a las 10:00 PM / 9:00 Centro.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!