Tras éxito de Si Nos Dejan, nuevo remake de Señora Isabel estaría regresando a la tv

Una nueva versión de la exitosa telenovela "Señora Isabel" que en 1993 dejó huella entre los televidentes colombianos que fue protagonizada por Judy Henríquez y Luis Mesa con las actuaciones antagónicas de Álvaro Ruiz y Martha Liliana Ruiz, estaría llegando de nuevo a las pantalla chica de RCN Televisión.

Y es que, luego haber sido replicada en varias ocasiones por televisoras mexicanas y estadounidenses, "Señora Isabel" estaría llegando a la pantalla chica de RCN Televisión en Colombia en el transcurso del 2022.

Para ello, quienes se estarían perfilando para interpretar a la Señora Isabel (Isabel Domínguez de San Martín) y a Miguel Ángel Matiz (su pareja joven), serían Margarita Rosa de Francisco -quien cobró fama luego de protagonizar junto a Guy Ecker otra emblemática historia como es "Café con Aroma de Mujer" en 1994- y el actor colombiano Sebastián Carvajal de 28 años.

Pues tras salir a la luz el pasado mes de noviembre, este nuevo remake de "Señora Isabel" del que hasta el momento se sabe que llevaría el mismo título, fue el periodista colombiano Carlos Ochoa, quien desde su cuenta de Instagram, estaría confirmando la nueva producción de RCN.

"Señora Isabel" estaría entre las primeras dos producciones que RCN estaría confirmando para producir en 2022; la otra -por demás exitosa- sería un nuevo remake de "Hasta que la plata nos separe", que estaría siendo protagonizada por los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Martínez.

Y tras ser producida por primera vez por Coestrellas en 1993 para RCN -historia fue escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo- esta ocasión, sería la quinta vez que se replicaría la historia, tras producciones como "Mirada de Mujer" (1997) protagonizada por Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján para TV Azteca.

Una segunda versión reconocida sería la que Gonzalo Vega, Sasha Sokol y Rebecca Jones harían también para la televisora del Ajusco en 1999, en colaboración con Argos Comunicación bajo el título de "La Vida en el Espejo". En 2001, TVI hizo una versión portuguesa que llevó por título "Nunca Digas Adeus", protagonizada por Lídia Franco, Tozé Martinho y Nuno Homem de Sá.

Mientras que en 2007, Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche harían "Victoria" para R.T.I. Televisión, Caracol Televisión y Telemundo; y este 2021, no sería la excepción tras "Si Nos Dejan", protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala realizada por Carlos Bardasano y W Studios para Televisa y Univisión en México y Estados Unidos.

No obstante, este acumulado de historias, tuvo un primer antecedente llamado "La Señora", que fue protagonizada por Gloria Gómez y Guillermo Gálvez en 1985, una mini serie producida por Coestrellas y era transmitida los días sábados en sustitución de "En Escena". La historia retrataba la vida de una mujer que cumplía 40 años que decidió estudiar Derecho y en la facultad, conoce a su enamorado.

Diana Palacios Periodista

