Tras éxito de Mi Fortuna es Amarte, aseguran que Nicandro Díaz trabaja en nuevas historias

Luego del éxito de sus dos últimas telenovelas como son "La Mexicana y el Güero" (2021-2021) y posteriormente, "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), hay quienes aseguran que el productor de telenovelas Nicandro Díaz González, ya estaría trabajando en nuevas historias.

Y aunque en algunos portales de noticias se hace hincapié en que sus nuevos proyectos son sólo rumores, ya se han mencionado que son dos las historias que el productor de Televisa tendría bajo la manga para los próximos meses.

Y según lo revelado por el portal de Instagram @notichismestv desde Televisa San Ángel -la mera fuente de información-, serían un par de telenovelas venezolanas, las que estaría replicando Nicandro Díaz, que fueron escritas por Martín Hahn.

La primera de los melodramas que se menciona es la que en el año 2000 fue producida por la cadena RCTV y llevó por nombre "Angélica Pecado". Estuvo protagonizada por Daniela Alvarado y Simón Pestana. Cuenta además con las actuaciones estelares de Eileen Abad, Jaime Araque, Alba Roversi, Hilda Abrahamz y Amanda Gutiérrez.

La segunda de ésas, obedece al nombre de "La Mujer de Judas", misma de que TV Azteca -la televisora del Ajusco-, hizo una versión más en 2012. La versión venezolana estuvo protagonizada por por Chantal Baudaux y Juan Carlos García y contó con la participación antagónica de Astrid Carolina Herrera como la villana principal de la historia, Mirela Mendoza, Albi De Abreu, Kiara, Gledys Ibarra, Nacho Huett.

Además cuenta con las actuaciones estelares de Dora Mazzone, Concetta Lo Dolce, Juan Carlos Tarazona, Julie Restifo, Fedra López, Javier Vidal, Luis Gerardo Núñez y la primera actriz Betty Ruth. Otro dato que la asocia con la primera historia mencionada es que esta novela conforma la segunda parte de la saga de misteriosos asesinos de Martín Hahn siendo la primera "Angélica Pecado" y las siguientes fueron "Estrambótica Anastasia", "La Viuda Joven" y "Mi ex me tiene ganas".

Por su parte, "La Mujer de Judas" -bajo el mismo nombre-, estuvo conformada pr un gran elenco de actores entre los que figuran Andrea Martí, Víctor González, además de Anette Michel, Melissa Barrera, Daniel Elbittar y Betty Moroe, entre otros.

Y por lo que se menciona en cuanto a las historias que integran la idea original del escritor venezolano Martín Hahn, todo apunta a que es una especie de serie como la que se creó en los años 2000 por el productor Pedro Torres y que llevó como nombre "Mujeres Asesinas" -de origen argentino- y cada episodio fue interpretado por diferentes actores y llevó un título específico.

